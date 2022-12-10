Осужденный придумал схему развода на деньги. Как не попасть на крючок и не стать агентом для незаконных поручений

"Химия" - это неофициальное название ИУОТ - исправительного учреждения открытого типа. В таких учреждениях свободы не лишают, а только ее ограничивают. У отбывающих наказание больше прав, но и больше ответственности. Они живут в своего рода общежитии, ходят на работу, могут по своим делам уйти в город на какое-то время. В идеале "химия" должна мягко вводить оступившегося человека обратно в законопослушное общество.

⇒P.S. Термин "химия" закрепился в советские времена, когда осужденных в исправительные учреждения открытого типа направляли на стройки химических предприятий.

Юрий Костюк - человек не то чтобы идейный. Срок получил за надругательство над государственным флагом. Однако пребывание на "химии" ярко отразило основную черту характера. Как только его причислили к лику политзаключенных, он начал пытаться это монетизировать, то есть искать выход на деньги от Запада, сил, открыто финансирующих попытки госпереворота.

Я зашел, нашел ссылку на B**OL. Нажимаешь - перекидывает на телеграм-бот. И с этим ботом общаешься. Юрий Костюк, осужденный за надругательство над государственными символами





А как человеку, отбывающему срок, получить деньги от организации, признанной экстремистской? Конечно же, Костюку предложили "химичить" прямо на "химии". Сделать карточку в иностранном банке на какого-нибудь родственника или знакомого. Им оказался Юрий Киндрук. Был один человек, сотрудничавший с экстремистами, стало два. Был один срок, теперь на горизонте замаячил новый. Был друг, стал соучастник.

Он сказал - туда будут типа поступать деньги, чтобы я следил. Отчетность скидывал с тем, с кем я общался. Я скидывал расписку, что деньги были перечислены. Все. А потом попросил еще мою польскую карту рабочую, потому что я раньше работал в Польше, и у меня была польская карта. Я ему ее передал. И попросили еще банковский счет - все сказал. Юрий Киндрук, знакомый Костюка

Суммы, которые приходили, Юрий, конечно же, видел: "Да, я заходил в приложение. По 100, по 200, по 300 евро, а в декабре - 500".

ФильмАТН "Уроки химии" смотрите здесь

В среде беглых политдеятелей такие методы позволяют насадить человека на крючок. Теперь его уже можно привлекать как минимум за пособничество экстремизму. А доносить на себя многие же побоятся. Вот вам готовый агент для не самых законных поручений. Впрочем, Костюк моралью не страдал. Он придумал на «химии» схему развода на деньги своих товарищей по несчастью. Просил их документы, пересылал их экстремистскому фонду и от имени других клянчил деньги.