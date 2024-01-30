Осужденный за измену Родине Николай Воропай: Я совершил большую ошибку, за нее нужно рассчитываться

"Наказание, которое я получил,воспринял как законное и никогда его не оспаривал. Пытаюсь пройти этот путь по-нормальному. Переносить заключение в моем возрасте очень непросто, но тем не менее я стараюсь. Мысли в голове постоянно, и эти мысли постоянно грызут. У тебя этот яд внутри, от него никуда не уйдешь. А отвлечься, как у молодежи, у меня уже не получается. Пропал сон. Я знаю, что надо не волноваться, но это в теории, а на практике как себя заставить, я не знаю. Теорию знаю, а практику, увы… И хочется надеяться на лучшее, но, честно говоря, я же уже далеко не юноша… Жалко, конечно, что внуков не вижу. Но жизнь идет без меня, и они уже привыкли без меня.