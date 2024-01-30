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Осужденный за измену Родине Николай Воропай: Я совершил большую ошибку, за нее нужно рассчитываться
Воропай Николай Степанович признан виновным в измене государству. Он приговорен к 12 годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и лишением воинского звания "полковник".
Горькую правду все потерявшего изменника Родины рассказали журналисты АТН в фильме "Контрразведка КГБ Беларуси: провал ГУР МО Украины. Предатель Воропай".
Рассказывает осужденный Николай Воропай:
"Наказание, которое я получил,воспринял как законное и никогда его не оспаривал. Пытаюсь пройти этот путь по-нормальному. Переносить заключение в моем возрасте очень непросто, но тем не менее я стараюсь. Мысли в голове постоянно, и эти мысли постоянно грызут. У тебя этот яд внутри, от него никуда не уйдешь. А отвлечься, как у молодежи, у меня уже не получается. Пропал сон. Я знаю, что надо не волноваться, но это в теории, а на практике как себя заставить, я не знаю. Теорию знаю, а практику, увы… И хочется надеяться на лучшее, но, честно говоря, я же уже далеко не юноша… Жалко, конечно, что внуков не вижу. Но жизнь идет без меня, и они уже привыкли без меня.
Раньше дочки мне писали, а сейчас пишут все реже и реже. То есть я уже ухожу из их жизни. Единственное, чего очень сильно боюсь,что я здесь закончу свой земной путь и еще моей семье придется в конце всего ужаса, в который я их поверг, хоронить меня. Это для меня как нож в сердце.
Ни на какие чудеса я не надеюсь, это честно. Как будет - так будет. Загадывать - это самое бесперспективное занятие. Я в своей жизни совершил большую ошибку, за нее нужно рассчитываться. Нет у меня хорошей перспективы… Я это понимаю…"
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