Освежающий лайфхак: оригинально и просто можно охладиться в летний зной в Витебске

Оригинальным и простым способом охладиться в жаркие дни для жителей Витебска стали водные арки. Конструкции со встроенными распылителями образуют освежающее облако вокруг проходящих под ними людей. Технология обеспечивает равномерное охлаждение пространства, не создавая при этом луж или неудобств для прохожих.

Дисперсионные арки в Витебске устанавливают уже не первый год. Этим летом охлаждающие ворота можно найти в шести точках города. Раздают заряд свежести они на протяжении дня при температуре воздуха выше 26 °C.