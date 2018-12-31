Освежить в памяти яркие моменты. 1 января на "Беларусь 1" - детское "Евровидение"

Завтра, 1 января, праздничный эфир "Беларусь 1" продолжит детское "Евровидение". Освежить в памяти яркие моменты телешоу можно будет в 12:40. Самая внушительная сцена в истории конкурса, 20 стран-участниц и неподдельные эмоции юных артистов в формате высокого разрешения. А сразу после - бэкстейдж телепроекта в фильме Агентства теленовостей "Light up! Детское "Евровидение 2.0". То, что осталось за рамками телевизионной трансляции, но оказалось в репортерском фокусе.