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Освобожденный из украинского плена доброволец рассказал, что на самом деле происходит в Украине

Факты того, что на самом деле происходит в Украине, что называется, из первых уст. Этого не покажут BBC и Евроньюс. Наш корреспондент Ксения Лебедева побеседовала с одним из освобожденных из украинского плена добровольцев.

В Донецкую Народную Республику он вернулся ровно неделю назад. Эксклюзивное интервью прямо сейчас (подробности в видео).

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