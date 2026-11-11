ОСВОД перешел на усиленный режим мониторинга водоемов: особое внимание - рыбакам

Осенью ОСВОД традиционно переходит на усиленный режим мониторинга водоемов.

Особое внимание - любителям рыбалки. Важно соблюдать простые, но жизненно важные правила.

Рыбаки - люди особой закалки: им не страшны ни жара, ни проливной дождь, ни крепкий мороз. Но у каждого сезона есть свои особенности, которые важно учитывать. Осенняя рыбалка - не исключение.

В это время года особую опасность представляют холодная вода и скользкие берега. Сотрудники ОСВОДа регулярно мониторят акватории, проводят профилактические рейды и напоминают рыбакам о правилах безопасности.

Анна Новикова, официальный представитель Республиканского совета ОСВОД:

"С начала года утонувшие при рыбной ловле составляют 20 %. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать меры безопасности. Когда вы идете рыбачить, обязательно берите с собой спасательный жилет, телефон, чтобы сообщать своим близким о вашем местонахождении. Не выходите на рыбалку при тумане, в темное время суток и, конечно же, если погода не позволяет рыбачить".

"Рыбаки у нас рыбачат с берега, мостов всевозможных конструкций и лодок. Лодки - это самый такой экстремальный в это время образ рыбалки. Он требует дополнительного внимания. Мы следим, чтобы рыбаки находились в лодке обязательно в спасательном жилете. Это неоднократно проверено, доказано, что он спасает жизнь. Температура воды уже 12-13 градусов, где-то может и ниже опускаться, в зависимости от ночи и погоды. При длительном нахождении в этой воде в зависимости от подготовки человека, потому что у нас еще есть "моржи", закаливание имеет место быть, тем не менее можно и обморозить конечности, и простудиться очень серьезно. Поэтому мы всегда реагируем быстро, следим за акваторией максимально бдительно", - отметил начальник спасательной станции "Цнянская" Минской городской организации ОСВОД Рустам Черноокий.

Безопасность на воде в Беларуси обеспечивают 68 круглогодичных спасательных постов, в Минске работают 8 спасательных станций.

Какой бы надежной ни была защита спасателей, важно помнить главное - безопасность начинается с личной ответственности, поэтому следует беречь себя и своих близких.

Пусть каждая рыбалка заканчивается благополучным возвращением домой.