ОСВОД усилил патрулирование водоемов, обращая повышенное внимание на любителей рыбной ловли.

Холодная вода несет угрозу: при падении высок риск переохлаждения и быстрой потери контроля над ситуацией. Чтобы рыбалка не обернулась трагедией, сотрудники ведомства регулярно проводят профилактические рейды, напоминая рыбакам о жизненно важных мерах безопасности.

Безопасность на воде в Беларуси обеспечивают 68 круглогодичных спасательных постов. В частности, в Минске работают 8 таких станций.