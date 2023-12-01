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ОСВОД дежурит у водоемов в усиленном режиме

Спасатели ОСВОД дежурят в усиленном режиме. На водоемах ледостав. Сейчас покрытие на воде очень непрочное, да еще и под снежным покровом. На некоторых участках трещины. Толщина льда в среднем около 3 см. Этого недостаточно, чтобы выдержать человека. Спасатели МЧС и ОСВОД регулярно выходят в рейды по акватории. Рыбаков, которые рискуют жизнью ради зимнего промысла, предупреждают об ответственности.

Осторожными следует быть и очевидцам чрезвычайной ситуации на воде. Для того чтобы эффективно оказать первую помощь, существует точный алгоритм действий.

Если вы увидели, что кто-то тонет, необходимо немедленно позвонить спасателям по телефону 101 либо 112, а уже потом попробовать помочь. Ни в коем случае не бросайтесь к тонущему человеку, так как вы тут же можете оказаться в воде. Если есть возможность, протяните что-то либо бросьте веревку и помогите выбраться на берег.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси

Безопасная толщина льда составляет минимум 7 см. Прежде чем отправиться к водохранилищу, следует связаться с ближайшей станцией ОСВОД и узнать о надежности покрытия.

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