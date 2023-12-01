ОСВОД дежурит у водоемов в усиленном режиме

Если вы увидели, что кто-то тонет, необходимо немедленно позвонить спасателям по телефону 101 либо 112, а уже потом попробовать помочь. Ни в коем случае не бросайтесь к тонущему человеку, так как вы тут же можете оказаться в воде. Если есть возможность, протяните что-то либо бросьте веревку и помогите выбраться на берег.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси