ОСВОД готовит площадки для крещенских купаний

Православный мир готовится отметить один из самых своих значимых праздников - Крещение.



А крещенские купания уже для многих белорусов стали доброй традицией. Сотрудники ОСВОД Минска по-своему готовятся к предстоящему празднику. Из-за отсутствия льда на спасательных станциях около столичных водоемов оборудуют места для окунания - входить в воду будут со специальных мостиков. Спасатели готовят также и необходимое оборудование для оказания первой помощи.



Медики напоминают, что перед входом в ледяную воду нужно правильно подготовиться: заранее плотно перекусить, сделать согревающую зарядку и обязательно взять с собой теплый чай.



