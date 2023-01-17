ОСВОД Минска оборудует купели

Мобильные бани, полевые кухни, места для переодевания, фотозоны с ледяными скульптурами и купели с подогревом. ОСВОД Минска готовит локации для крещенских окунаний. Для безопасного входа в воду оборудуют специальные зоны, очищают дно.

Купели будут на базе спасательных станций "Дрозды", "Комсомольское озеро" и "Цнянское водохранилище". ОСВОД рекомендует всем желающим приходить именно в те пункты, где будет организовано круглосуточное дежурство спасателей и медиков.

