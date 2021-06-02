ОСВОД на дежурстве - начинается купальный сезон

Наступление календарного лета открывает и купальный сезон на водоемах столицы и области. Пляжи и прибрежные зоны очистили от мусора, освежили после зимы зоны отдыха и детские площадки. На дежурство вышли и сотрудники ОСВОДа. Специалисты будут работать на пляжах ежедневно и регулярно выезжать на осмотр акваторий. Рядом будут дежурить и медработники.