ОСВОД напоминает о правилах безопасности на воде

Мы предупреждаем, что нельзя заплывать за буйки, плавать на кругах и матрасах, заходить в воду в нетрезвом состоянии. Также желательно сначала зайти по пояс в воду, чтобы не было резкого перепада температуры тела.

Евгений Киров, водолаз-спасатель Смолевичской спасательной станции