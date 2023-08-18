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ОСВОД напоминает о правилах безопасности на воде
Горячая пора возле водоемов. ОСВОД Минской области работает в режиме усиленного дежурства. За отдыхающими на пляжах контроль 24/7. Во время пеших обходов спасатели предупреждают тех, кто решил освежиться в жаркую погоду, о соблюдении обязательных правил безопасности на воде. Осматривают акваторию также и на катерах.
Мы предупреждаем, что нельзя заплывать за буйки, плавать на кругах и матрасах, заходить в воду в нетрезвом состоянии. Также желательно сначала зайти по пояс в воду, чтобы не было резкого перепада температуры тела.
Во время рабочего дня бойцы ОСВОД выполняют тренировочные погружения в воду, отрабатывают возможные сценарии чрезвычайных ситуаций на воде, чтобы вовремя прибыть на место и эффективно оказать помощь.
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