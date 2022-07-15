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ОСВОД предупреждает, что рыбалка в грозу - опасное занятие

Сотрудники ОСВОД в дождливую и холодную погоду продолжают нести службу в усиленном режиме. Несмотря на неблагоприятный прогноз синоптиков, в прибрежных зонах водохранилищ Минской области по-прежнему много рыбаков. Нахождение у воды в дождь и грозу - опасное занятие даже для любителей рыбной ловли с большим опытом. Сильный ветер может перевернуть лодку, а металлические снасти легко станут мишенью для молнии. Поэтому с посетителями водных объектов регулярно проводят профилактическую работу.

За этот сезон в акваториях Минской области в водную ловушку попало более 40 человек, 29 из них удалось вовремя найти и доставить на берег. Среди пострадавших рыбаки и любители пляжного отдыха.

ОСВОД напоминает простые правила безопасности: входить в воду только в хорошую погоду и в разрешенных местах, не заплывать за буйки и всегда держать рядом детей.

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