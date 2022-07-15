ОСВОД предупреждает, что рыбалка в грозу - опасное занятие

Сотрудники ОСВОД в дождливую и холодную погоду продолжают нести службу в усиленном режиме. Несмотря на неблагоприятный прогноз синоптиков, в прибрежных зонах водохранилищ Минской области по-прежнему много рыбаков. Нахождение у воды в дождь и грозу - опасное занятие даже для любителей рыбной ловли с большим опытом. Сильный ветер может перевернуть лодку, а металлические снасти легко станут мишенью для молнии. Поэтому с посетителями водных объектов регулярно проводят профилактическую работу.