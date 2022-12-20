ОСВОД предупреждает: осторожно - тонкий и рыхлый лед

Осторожно: на водоемах Беларуси тонкий и рыхлый лед! Кристальное покрытие, которое только недавно окрепло из-за оттепели, снова стремительно тает и разрушается. Чтобы не попасть в ловушку, сотрудники ОСВОДа рекомендуют отказаться от выхода на акваторию: в первую очередь это касается любителей зимней ловли. В крайнем случае, рыбаков-экстремалов просят брать с собой спасательный жилет и длинную веревку (они помогут выбраться из полыньи). К слову, наибольшую опасность ледяной панцырь представляет на реках с быстрым течением. В Борисовском районе, например, водная гладь и вовсе не успела замерзнуть. Лишь на отдельных участках толщина льда достигала 10 см. Сейчас же ситуация резко ухудшилась.