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ОСВОД предупреждает: осторожно - тонкий и рыхлый лед
Осторожно: на водоемах Беларуси тонкий и рыхлый лед! Кристальное покрытие, которое только недавно окрепло из-за оттепели, снова стремительно тает и разрушается. Чтобы не попасть в ловушку, сотрудники ОСВОДа рекомендуют отказаться от выхода на акваторию: в первую очередь это касается любителей зимней ловли. В крайнем случае, рыбаков-экстремалов просят брать с собой спасательный жилет и длинную веревку (они помогут выбраться из полыньи). К слову, наибольшую опасность ледяной панцырь представляет на реках с быстрым течением. В Борисовском районе, например, водная гладь и вовсе не успела замерзнуть. Лишь на отдельных участках толщина льда достигала 10 см. Сейчас же ситуация резко ухудшилась.
Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели ОСВОДа регулярно проводят рейды по водоемам, проверяют состояние льда. Кроме этого, напоминают правила безопасности не только рыбакам, профилактические беседы проводят со школьниками и в трудовых коллективах.
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