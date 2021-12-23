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ОСВОД рекомендует повременить с рыбалкой

Сильный мороз вдохновляет рыбаков выйти на лед, но делать это пока не стоит. Ледяное покрытие недостаточно прочное. ОСВОД дежурит на водохранилищах и регулярно проводит обходы акваторий. С рыбаками проводят беседы и рекомендуют с зимней рыбалкой повременить, пока лед не наберет необходимую толщину. Особенно опасно идти на промысел в одиночку.

В этом сезоне спасателям уже приходилось доставать из замерзшей ловушки несовершеннолетних. Поэтому ОСВОД рекомендует родителям внимательно следить за детьми и объяснять, какие опасности таит в себе тонкий лед. Впереди зимние каникулы, и дополнительная бдительность лишней не будет.


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