ОСВОД с наступлением жаркой погоды ведет усиленный контроль за отдыхом у воды

Сотрудники ОСВОДа с наступлением жаркой погоды ведут усиленный контроль за отдыхом у воды. Спасателям Минской области уже удалось вызволить из водной ловушки 10 человек. Основная причина происшествий - неосторожность и беспечность тех, кто открыл купальный сезон. Акватории водохранилищ под особым вниманием днем и ночью. Задача экипажа - прибыть на место и вовремя оказать помощь.