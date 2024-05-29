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ОСВОД с наступлением жаркой погоды ведет усиленный контроль за отдыхом у воды

Сотрудники ОСВОДа с наступлением жаркой погоды ведут усиленный контроль за отдыхом у воды. Спасателям Минской области уже удалось вызволить из водной ловушки 10 человек. Основная причина происшествий - неосторожность и беспечность тех, кто открыл купальный сезон. Акватории водохранилищ под особым вниманием днем и ночью. Задача экипажа - прибыть на место и вовремя оказать помощь.

ОСВОД напоминает: прежде чем броситься на помощь утопающему, необходимо позвонить в службу спасения, сообщить данные и координаты.

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