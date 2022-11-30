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ОСВОД советует поставить на стоп зимнюю рыбалку

Спасатели на воде бьют тревогу, уже есть первые жертвы непрочного льда. Зимняя рыбалка словно магнит притягивает любителей подледной ловли, но выход на водоемы не просто риск - угроза жизни! Ледяное покрытие недостаточно прочное.

Специалисты ОСВОДа дежурят на водохранилищах и мониторят акватории. Рыбаков предупреждают и рекомендуют с зимней рыбалкой подождать, пока лед не наберет необходимую толщину. Особенно опасно идти на промысел в одиночку. Илья Цветков отправился в один из рейдов (видео).

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