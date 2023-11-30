ОСВОД: выход на лед в Минске строго запрещен

Выход на лед в Минске строго запрещен, предупреждает ОСВОД. На улице сохраняется минусовая температура, но пока этого недостаточно для прочности льда (его толщина сейчас от 0 до 5 см). При этом он покрыт снегом. В некоторых местах есть промоины.