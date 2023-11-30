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ОСВОД: выход на лед в Минске строго запрещен

Выход на лед в Минске строго запрещен, предупреждает ОСВОД. На улице сохраняется минусовая температура, но пока этого недостаточно для прочности льда (его толщина сейчас от 0 до 5 см). При этом он покрыт снегом. В некоторых местах есть промоины.

Статистика показывает, что больше всего травм и гибели людей именно в период, когда лед начинает крепчать. По новым правилам, выход на лед возможен только в спасательном жилете.

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