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Освоение космической сферы, нанотехнологии и развитие электротранспорта - приоритетные направления экономики Беларуси
Освоение космической сферы, био- и нанотехнологии и развитие электротранспорта - самые перспективные отрасли экономики страны. Об этом сегодня журналистам рассказал главный ученый секретарь НАН Беларуси Василий Гурский. Сейчас активно идет работа по запуску нового спутника совместно с Российской Федерацией и подготовка белорусских кандидатов к отправке в космос. И еще одно приоритетное направление - фармацевтика. Предприятие "АКАДЕМФАРМ" (Академии наук Беларуси) выпускает целую линейку лекарственных препаратов по программе импортозамещения.
Одним из важнейших направлений являются биотехнологии. Конкретным примером, наиболее ярким примером является строительство недалеко от Минска БНБК, которая строится совместно с Китаем и направлена на производство особых видов крахмалов, которые могут быть использованы не только в создании продуктов питания, но также и в медицине.
Поиску новых точек роста для белорусской экономики способствовали в том числе санкции. И сейчас, когда Европа ощущает эффект бумеранга, мы расширяем географию и наращиваем экспорт. За 8 месяцев поставки в Россию выросли практически на треть, в Кыргызстан увеличили в 1,2 раза, в Армению - в 1,8.
Фото:БелТА
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