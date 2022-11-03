Освоение космической сферы, нанотехнологии и развитие электротранспорта - приоритетные направления экономики Беларуси

Одним из важнейших направлений являются биотехнологии. Конкретным примером, наиболее ярким примером является строительство недалеко от Минска БНБК, которая строится совместно с Китаем и направлена на производство особых видов крахмалов, которые могут быть использованы не только в создании продуктов питания, но также и в медицине.

Василий Гурский, главный ученый секретарь НАН Беларуси