От 10 кустов до поля: как лаванда под Вилейкой стала бизнесом и брендом региона

Меры государственной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси приносят свои плоды. Для создания успешного продукта иногда достаточно идеи, поддержки местных властей и готовности работать руками на земле. Так утверждает хозяйка лавандового поля в Беларуси Ольга Леонович.

За несколько лет ее обычное дачное хобби переросло в прибыльное дело.

В Беларуси в конце июня ровно на месяц расцветают лавандовые поля. Ароматные сотки горного цветка адаптировались в белорусском климате. Теперь это региональный бренд.

Несколько лет назад семья Ольги Леонович решила приобрести в деревне Дуровичи Вилейского района дачные сотки. Казалось, первые десять кустов лаванды для эксперимента. Но любовь к родной земле и прекрасному определили не только хобби, но и дело.

С каждым годом фиолетовое поле становилось все больше. Ольга начала собирать букеты, делать свечи, экомыло, аромасаше. В итоге экономист оставила работу на заводе и посвятила себя любимому делу. Теперь на ее сотках радуют глаз 400 кустов лаванды.

Экономика стартапа проста: Ольга не закупала дорогие французские саженцы тысячами, а пошла путем масштабирования собственных. "Я размножала черенками. На нашем поле есть разные сорта лаванды", - отметила она.

Лавандовых полей в Беларуси с каждым годом все больше. Если раньше львиная доля таких сухоцветов и декора завозилась из Европы, то сегодня импортозамещение в деле. В планах Ольги расширить плантацию и увеличить ассортимент: производить то самое лавандовое масло.

Ольга Леонович:

"Для дальнейшего развития, создания аромамасел, гидролатов, нужно юридическое лицо или фермерское хозяйство. Мы выбрали для себя фермерское хозяйство. Сейчас многие условия для фермеров в сельской местности предоставляются. Можно этим воспользоваться и работать не обязательно в городе".

В Дуровичах цветочная диковинка сначала не у всех вызывала одобрение. А теперь рады: это своеобразный бренд - стимул для развития небольшой деревеньки. Туристы сюда едут не только из Беларуси. В этом году фото на память о "белорусском Провансе" уже увезли с собой гости из Италии, Швейцарии, России.

Такие проекты являются и своеобразной точкой роста для района. Турист, направляясь в Дуровичи, оставляет деньги на заправках, покупает продукты в местных магазинах, обедает.

Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

"В этом году мы видим достаточно активный спрос со стороны малого и среднего бизнеса. Мы уже поддержали проекты на сумму почти около 30 млн белорусских рублей. В большинстве своем это производственный бизнес. Также активно идет строительство, крестьянские фермерские хозяйства. Все это находит поддержку".

А лавандовое поле еще один пример того, что для создания успешного продукта достаточно идеи, поддержки местных властей и готовности работать руками на земле. Уже на днях Ольга начнет уборку урожая. Сезон цветения лаванды короткий - около 4 недель. Хорошо заготовленные букеты сохранят насыщенный цвет и аромат до нескольких лет. А при хорошей погоде не исключено, что поле порадует красотой еще раз осенью.