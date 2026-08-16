От 10 саженцев до 2 тонн винограда: южные гости прижились на гомельских сотках

Наша программа "Главный эфир" нашла ответ на извечный белорусский вопрос: так где же зреет виноград зеленый? Гомельчанин Вячеслав Гаврилов - пожалуй, один из самых опытных ягодников.

Четверть века назад "ягоду жизни", а именно так называют виноград, "приручил" его отец. Изначально коллекция южной ягоды насчитывала около 10 саженцев, а сегодня их уже более 160!

Виноград живой и отвечает на заботу, считает владелец личного подсобного хозяйства Вячеслав Гаврилов. "Если ты ему посвящаешь себя, не знаю, как он понимает, но он понимает, что ты отдаешь свои силы, и он благодарит тебя урожаем. Я уверен, что у него есть душа", - считает он.

"Дынька", "памяти учителя", "преображение", а еще – "ведьмины пальцы", "юпитер", "зоренька", "алешенькин" - от ранних до поздних сортов, с косточкой и более 30 видов всеми любимого кишмиша. На 10 сотках - в трех теплицах - более 160 сортов и гибридных форм винограда, около 20 из которых технические. И все свое, отечественное. В Старой Волотове в Гомеле семья Гавриловых - одни из первых, кто 25 лет назад увлекся виноградарством.

Когда Вячеслав Гаврилов начинал, было очень мало людей, которые понимали, как можно выращивать виноград в Гомельской области.

"Решили попробовать, стало получаться, результат был. Чтобы найти свое место под солнцем, нужно создать это место, а чтобы создать это место, нужно приложить большие усилия", - уверен владелец личного подсобного хозяйства.

Свои первые сорта винограда глава семейства Борис Гаврилов привез с юга. Информации, как выращивать древовидную лиану на белорусской земле, тогда не было. Осваивать основные методы агротехники этой культуры пришлось на собственном опыте путем проб и ошибок. Они же открыли и другую сторону медали: ничего невозможного нет!

Борис Гаврилов, владелец личного подсобного хозяйства:

"Главное удобрение - это мульча в любом виде, который не вреден винограду. Все, что обрезается. Только самые толстые ветки мы сжигаем, а все остальное я меленько перерезаю, оно перегнивает несколько лет".

В среднем за сезон удается собрать более 2 тонн сладких ягод. В основе такого результата, как и в любом деле на земле, - дисциплина и соблюдение технологий. Виноград спешку не любит.

Терпение - один из ключевых ингредиентов богатого урожая. Вырастить увесистые гроздья южной ягоды, которые по вкусу не уступают импортным аналогам, помогает и мягкий климат юга Беларуси. Ну а дальше - только упорство и ежедневный труд.

Вячеслав Гаврилов, владелец личного подсобного хозяйства:

"Можно один год сильно нагрузить куст, а на следующий год ему надо немножко отдохнуть. От болезней обработки обязательно три раза за сезон надо будет сделать, в теплицах тоже есть свои болезни. На этапе, когда ягода уже почти созрела, химией пользоваться уже нельзя. Исходя из опыта, сейчас видим, что лучше всего капельный полив, потому что виноград не любит большой влажности".

Ягоды винограда - настоящий кладезь здоровья. Они богаты антиоксидантами, витаминами групп В, С и К, а также минералами. Виноград улучшает кровообращение и пищеварение, защищает сердце, укрепляет иммунитет. Сочные и сладкие ягоды, как правило, едят свежими, а еще перерабатывают - на сок и изюм. Безопасная, а главное, полезная порция для взрослого человека - около 200 граммов в день. А вот о вкусах, как говорится, не спорят.

Как производители ягод, они предпочитают зимостойкие и урожайные сорта, говорит Вячеслав Гаврилов, а для рынка, по его словам, лучше сорта: "аркадия", "преображение", "байконур", "дынька" и любой из кишмишей, поскольку люди любят без косточек. "Все, что без косточек, люди это любят".

Небольшой, всего более 16 деревьев, но зато свой зимний сад - еще одна маленькая победа Гавриловых. Оранжерея с цитрусовыми - отдушина особенная. Кумкват, апельсины, лимоны, мандарины, грейпфрут и даже лавровый лист выращивают не на продажу, скорее из интереса: какими дарами еще может порадовать белорусская земля.

Вячеслав Гаврилов показал в теплице цитрусовый фрукт кумкват. "Кожура съедобная в этих цитрусовых, она будет сладенькая, а внутри будет кисленькая. Очень полезная, в день можно съедать 2-4 штуки, полезна для нормализации зрения, давления и очень вкусно!" - сказал он.

"Цветут они всегда летом: июль-август, но лето не такое, как на Черноморском побережье, и зимой температура падает, все эти цитрусовые уходят в режим ожидания. Они выдерживают даже небольшие и кратковременные заморозки", - рассказал владелец личного подсобного хозяйства.

А еще на участке необычных садоводов растет ежевика, японская мушмула и даже инжир - удивительный мир экзотических южных плодов, выращенных на белорусской земле.

Удача, стечение обстоятельств или все же усердный труд? Вопрос риторический. Но точно одно - взаимность природы не знает границ.