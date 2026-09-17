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Синеокая - страна белых аистов и могучих зубров, гостеприимных и трудолюбивых людей. Беларусь сегодня - это экономика, которая набирает силу, экспорт, который ищет новые рынки, и страна, сохраняющая устойчивость даже во времена нестабильности на континенте. Будущее строится на приумножении достижений нашего времени, и за пять лет многие из них стали импульсом к новой ступени развития государства.

Жизнь всему дает экономика. Успех белорусских гигантов - это рабочие места, возможность развивать социальную сферу, а значит и комфорт для жизни. За пять лет промышленность в Беларуси совершила технологический рывок, запустив масштабное производство в энергетике, в горном деле, освоив выпуск новых видов электротранспорта и укрепив статус мирового лидера в машиностроении.

Энергетическая безопасность. Наша гордость - АЭС. Запуск и стабильная работа станции стали историческим шагом, который изменил энергетический баланс и экономику страны, позволив отказаться от импорта электроэнергии.

Первый мегаватт, поданный в энергосистему, стал сигналом к старту новой эры. За пять лет энергоблок подтвердил свою надежность и эффективность. БелАЭС стабильно генерирует чистую, безопасную электроэнергию и уже решено строить третий энергоблок.

БелАЭС дала импульс стремительному развитию региона и формирует практически половину доходов бюджета района. По уровню средней заработной платы он уже входит в тройку лидеров Беларуси.

Петриковский горно-обогатительный комбинат - важная точка на промышленной карте государства. В это пятилетие позволил нарастить экспортный потенциал белорусского красного золота - калийных удобрений. Это самый масштабный и стратегически важный инвестпроект в калийной отрасли страны за последние десятилетия. Предприятие превратилось в мощный самостоятельный промышленный узел.

Стратегический объект строили почти 10 лет, вложив в него более 1 млрд долларов. Но эти деньги окупятся с лихвой, уверяют эксперты. Ведь ежегодно здесь будут выпускать 1,5 млн т удобрений с последующим ростом производства. Специалисты уверены, Петриковский комбинат в перспективе обгонит Солигорский.

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация - уникальный для СНГ и Европы масштабный проект, созданный в тандеме с Китаем. Выйдя на стопроцентную загрузку биотехнологического производства, корпорация стала ключевым драйвером умного АПК и технологического суверенитета не только Беларуси, а и Союзного государства. Корпорация приобрела уникальный статус, стала единственной площадкой в регионе, где глубокая переработка зерна дает сразу 4 незаменимые аминокислоты. БНБК полностью закрывает потребности животноводства в кормовых аминокислотах, на импорт которых страна ежегодно тратила порядка 200 млн долларов.

Машиностроение. Достижения есть по каждому из направлений, от электробусов до новинок сельскохозяйственной и лесной техники. Отрасль совершила мощный технологический рывок, перейдя от сборки из импортных узлов к созданию суверенных цифровых электрических платформ. Например, самосвалы-роботы. Машины работают в карьерах без водителей, управляясь искусственным интеллектом и оператором удаленно.

БЕЛАЗ не просто заместил ушедшие западные технологии, а создал принципиально новые классы карьерной техники. Перешел на зеленую энергию, первый в мире 130-тонный гибрид создали белорусские инженеры. Самосвал сочетает в себе маломощный дизельный двигатель с аккумуляторными батареями, накапливает энергию при спуске в карьер и выдает полную мощность при подъеме, экономя до 30 % топлива.

Первый беспилотный трактор у МТЗ. Машина с искусственным интеллектом способна самостоятельно обрабатывать поля по спутниковым картам, оптимизируя расходы топлива и семян. Изюминка сельскохозяйственной техники - суперкомбайны миллионники.

Гомсельмаш вывел на поля флагманские зерноуборочные машины и гибридные модели. По производительности и комфорту кабины с бортовыми компьютерами и автопилотом полностью заменили немецкие и американские аналоги.

Ставку делаем на переработку собственного сырья, локализацию производства, а также на высокотехнологичные компоненты. Это уже позволило увеличить мощность многих заводов. К примеру, на "Ивацевичдрев" запустили новую линию ламинирования ДСП. В мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности Беларусь на 56-й позиции.

В каждом регионе реализуется президентская инициатива "Один район - один проект". Развивая промышленность, страна укрепляет и продовольственную безопасность. Достижением стало то, что отрасль удерживает рекордные показатели по урожайности, уверенно входит в топ-5 мировых экспортеров молочной продукции и является одним из лидеров по производству на душу населения ржи, картофеля, льноволокна. А в багаже белорусских ученых к этому моменту уже более 600 сортов сельскохозяйственных культур.

Экспорт нашего продовольствия и технологий - часть внешней политики. Интересы Беларуси в разных точках планеты задали тон визитов к нам высоких гостей разных стран, и определили спектр наших переговоров на международных площадках. Визиты Беларуси были сфокусированы на углублении интеграции в рамках Союзного государства, укреплении связей со странами ЕАЭС, СНГ, ШОС и активном выходе на рынки стран дальней дуги.

Поднебесная. Официальные рабочие визиты в Пекин для переговоров подтвердили статус всепогодного стратегического партнерства. Лидеры заявили о новой эпохе в отношениях и беспрецедентном их уровне.

Белорусская техника и технологии получили продвижение после масштабных переговоров с лидерами стран Африки. Экваториальная Гвинея, Кения, Зимбабве, в марафоне встреч высокого уровня и Арабские Эмираты. А выступление Президента на Всемирном саммите по климату в Дубае вызвало широкий резонанс на планете. И позицию Беларуси с резкой и прямолинейной критикой глобальной климатической политики услышали в мире.

"Давайте в свою декларацию, господин председатель, запишем не озабоченность, а потребуем от них сократить хотя бы наполовину выбросы в атмосферу. Мы этого не сделаем. Так чего собрались? Вот они деньги, живые деньги. 10 трлн долларов, которые мы можем, прекратив войны, направить на очищение нашей планеты. И давайте действовать. Не начнем действовать - природа заставит нас жить по ее законам", - громко звучали слова Президента Беларуси Александра Лукашенко с трибун саммита.

Ключевыми событиями для Беларуси на международной арене, с которыми стартовал и новый этап развития страны, стало вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, получение статуса партнера БРИКС и глубинная трансформация отношений в рамках Союзного государства. Эти шаги ознаменовали масштабный разворот внешней политики страны на Восток и Глобальный Юг.

Для Беларуси ШОС - важная международная площадка для отработки конкретных механизмов развития сотрудничества в сфере противодействия угрозам терроризма, экстремизма, организованной преступности. Белорусское государство выступает за укрепление экономического измерения организации в качестве важнейшего фактора стабильности в Евразийском регионе. Тем временем БРИКС расширяет наши рынки сбыта. Статус страны-партнера предоставляет Беларуси новые возможности для диверсификации экспорта, обхода торговых ограничений и доступа к технологиям на глобальном рынке.

Беларусь укрепила партнерство с Россией. Интеграцию последних пяти лет эксперты называют не иначе, как беспрецедентной. Она строится на истории в три десятка лет формирования Союзного государства и рекордные цифры XIII Форума регионов, который в 2026 году принял Минск и столичный регион, тому подтверждение.

В международном треке укрепились также позиции Беларуси в ЕАЭС. Минск стал центром евразийской интеграции, принятия стратегических решений. Состоялся масштабный Евразийский экономический форум с участием делегаций 33 стран.

Не заметить успехи и достижения Беларуси сложно - во Дворце независимости и американцы. Тезисы переговоров белорусского лидера со спецпосланником США цитировали в разных уголках планеты. Внимание нормализации отношений, снятию санкций и мирным инициативам. Позже мир узнал об отмене санкций в отношении ряда ключевых финансовых и промышленных структур. Заговорили о намерении лидеров Беларуси и США встретиться лично.

Держать порох сухим - это запрос времени. Белорусское государство продолжает укреплять обороноспособность, обеспечивая защиту от внешних и внутренних угроз. Ставка не только на подготовку наших военных и оснащение современной техникой и вооружением, но и на военпром, собственные разработки.

В Беларуси размещено тактическое ядерное оружие. Прописку на белорусской земле получил ракетный комплекс "Орешник", а предприятия страны уже производят более половины комплектующих для этого комплекса. Это элемент стратегического сдерживания для обеспечения национальной безопасности и обороны. По сути, это ответ на расширение военной инфраструктуры вблизи белорусских границ, призванный охладить возможные силовые сценарии стран НАТО.

В республике созданы передовые условия для производства высокотехнологичных элементов, предусмотрено создание инновационных центров и лабораторий по разработке новейших образцов техники и вооружения.

Мирное небо - это возможность держать высокую планку по уровню жизни. Занимаем 65-е место из 193 стран в глобальном индексе человеческого развития. Сохраняем высокий рейтинг по достижению целей устойчивого развития - 32-я позиция из 167 стран. А это достижение в самых разных отраслях, включая качество и доступность медицины.

В Беларуси возведут и реконструируют до 2030 года более 80 объектов здравоохранения. И только в Минске уже реализовано 12 крупных проектов. К примеру, возможностей стало больше у Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. С открытием новых корпусов центр вышел на рекордные показатели, выполнив сотни сложнейших операций, включая пересадку сразу нескольких органов одновременно. Центр укрепил статус лидера в области клеточных технологий и биопротезирования, а также стал одним из драйверов медицинского туризма, ежегодно привлекая пациентов из десятков стран и принося миллионы долларов стране. В Минском городском онкоцентре ввод нового радиологического корпуса и внедрение передовых разработок вывели качество лечения на новый уровень.

Это только несколько примеров. За пять лет обновилась не только медицинская инфраструктура, но и внедрились новейшие технологии. Так белорусские ученые разработали новую методику лечения тяжелых форм лимфом. Метод основан на генной модификации собственных лимфоцитов пациента, которые начинают распознавать и уничтожать опухоль.

За инновациями и модернизацией, внедрениями, стоит труд ученых в самых разных отраслях. И многие события и достижения подтягивают развитие целых сегментов экономики, промышленности, медицины. Так страна расширила космическую программу, увеличила объемы промышленного производства и добилась высоких показателей в экспорте научных разработок.

Впервые в современной истории Беларуси на Международную космическую станцию отправилась белорусская женщина-космонавт. Марина Василевская за время космической миссии выполнила масштабную программу научных исследований, включая наблюдения в области биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. На орбиту успешно выведены и еще два малых космических аппарата, созданных белорусскими разработчиками.

Покорился белорусам не только космос, но и Антарктика. Антарктическая экспедиция успешно завершила миссию, подтвердив высокий статус ученых из Синеокой.

Авиакосмические технологии, искусственный интеллект, медицина, биотехнологии - ключевые направления, в которых белорусские ученые добились значимых результатов.

Создается комфортная инфраструктура для жизни в любой точке нашей страны. А мосты объединяют регионы и людей, стимулируя экономические связи. За пять лет Беларусь реализовала масштабную госпрограмму модернизации мостовых сооружений. В стране реконструировали и открыли целый ряд уникальных сооружений с заявкой на рекорды по самым разным показателям.

Мост через Припять в Мозыре стал самым длинным автомобильным мостом в Беларуси - длина превышает 920 м. Сооружение оборудовано красивой аркой со смотровой площадкой, лифтом и оригинальной подсветкой. А пешеходный мост через Неман в Мостах теперь самый длинный подвесной пешеходный - 193 метра. Его фактически возвели заново, заменив 40 т стальных тросов и добавив стеклянные элементы для любителей экстрима.

Восточный мост через Неман в Гродно - уникальный объект, перестроенный из советского военного сооружения, теперь самый высокий мост в Беларуси. Высота над уровнем воды составляет 32 м. А важнейшая столичная артерия - путепровод между проспектом Независимости и улицей Московской - подтвердила, что белорусским строителям все по плечу. При его строительстве в Минске впервые применили технологию надвижки сложного металлического пролетного строения весом почти 3 тыс. т.

Культура и спорт говорят иногда лучше, чем любая дипломатия. Беларуси удалось укрепить позиции на мировой арене, несмотря на ограничения и нейтральный статус на многих турнирах. Главными триумфами стали наши результаты на Олимпийских играх, победы на чемпионатах мира и Европы, а также успехи в игровых видах. На стартах четырехлетия 17 белорусских атлетов завоевали 4 медали.

За пять лет Беларусь построила и обновила десятки крупных спортивных комплексов. Ставка сделана на инфраструктуру мирового уровня. Среди них бассейн международного стандарта в Минске и Национальный футбольный стадион.

А в культуре прорывом можно назвать выход на новое качество сохранения наследия. Национальный исторический музей. Возводится новый комплекс со статусом всебелорусской молодежной стройки и созданием парка Народного единства. И в целом культурная жизнь Беларуси идет под знаком масштабной реставрации, поддержки традиционных ремесел, сохранения национальной идентичности. Государство активно продевает инфраструктуру. Новую жизнь и потоки туристов получили Коссовский замок, Ружанский дворец, Кревский замок. Воссозданы исторические экспозиции, обновлены музейные фонды.

Туризм - приоритет развития страны. Эта сфера может приносить больше прибыли, чем промышленность. Рост экспорта туруслуг заложен в новую пятилетку в два раза к уровню 2025 года. Чтобы этого достичь, Беларусь будет строить отели, обновлять санатории, лагеря, другие популярные места отдыха. Это и качественное преобразование агроэкотуризма для развития села, сохранение культуры и традиций. Республика вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран - 48-е место из 202.

Достижения в Беларуси последних лет - это не один большой рывок, а множество последовательных шагов в экономике, социальной сфере, образовании, сельском хозяйстве, в международных контактах. Страна продолжает строить свою независимость через труд, знания, развитие.