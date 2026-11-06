От Алешек до нового миропорядка: что обсудят эксперты "Клуба редакторов"

Урегулирование украинского кризиса стало возможно после гуманитарной миссии в Алешках. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Она особо подчеркнул, что люди устали и хотят мира. При этом в Украине действительно есть силы, с которыми можно договариваться.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

"Поскольку я действительно была внутри самой этой истории, могу вам сказать, что для меня самой было волнительно, когда я увидела украинский и российский шевроны рядом. Мне было важно, что между этими людьми происходит. Могу точно сказать, что там нет истории с ненавистью, непониманием. Это история про то, что мы договороспособные. Нет того, что пытаются рассказать европейцы о том, как мы ненавидим друг друга. Это первый шаг и первое доказательство того, что есть история мира".

Чем запомнилась Минская международная конференция по евразийской безопасности? В каком направлении меняется миропорядок? Смогут ли на этот раз договориться Москва и Киев? Кто стоит за пыточными в Украине? Об этом смотрите в "Клубе редакторов" 6 ноября в вечернем эфире на "Беларусь 1".