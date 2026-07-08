От АПК до туризма: что подписали на Форуме регионов Беларуси и Узбекистана

Большая делегация Узбекистана начала работать в Беларуси еще в начале недели. Представители бизнеса и местных властей разъехались по всей стране, чтобы познакомиться с потенциалом каждой области. Сфера общих интересов очень широкая: промышленность, АПК, лесное хозяйство.

Каждое направление открыто для запуска совместных проектов. Все договоренности финализировали 8 июля на пленарном заседании III Форума регионов Беларуси и Узбекистана.

Беларусь и Узбекистан сотрудничают в сфере АПК

В Узбекистане уже год как работает сеть магазинов наших продуктов, но оказавшись в самой Беларуси, все равно хочешь попробовать страну на вкус. Как обеспечивать свою продовольственную безопасность и при этом зарабатывать на экспорте - такой опыт партнерам точно интересен.

Кахрамон Юлдашев, замминистра сельского хозяйства Узбекистана:

"Очень большой интерес в налаживании сотрудничества в части создания комплексов КРС, выращивания востребованной сельхозпродукции и поставок продукции в Узбекистан и на внутренний рынок Беларуси".

Беларусь - Узбекистан: связь на уровне районов и областей

Сотрудничество в сфере АПК обсуждали в рамках одной из секций. На других локациях диалог касался промышленности, деревообработки и науки. Вообще всю программу Форума регионов составили так, чтобы побольше поработать в самих регионах. Что показать в первую очередь - конечно, учитывали мнения делегаций.

Азиз Гафуров, заместитель хокима Пастдаргамского района Самаркандской области (Узбекистан):

"У вас очень развито животноводство. Наши предприниматели хотят тут открыть свой бизнес. Вчера мы были в районе хозяйства "Субботник". Предварительные соглашения уже сегодня будем подписывать".

Подписано 14 соглашений между регионами

Фиксировали договоренности 8 июля в рамках пленарного заседания. По итогам подписано 14 документов. Например, сразу несколько партнеров нашла Могилевская область.

Елена Прудникова-Кирпиченок, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

"При встречах с коллегами наметили взаимовыгодное движение между туристическими потоками. Узбекистан - великолепная страна для развития туризма, равно как и Республика Беларусь. Конечно, при подписании дорожных карт с двумя областями одним из ключевых разделов будет обмен туристами".

Власти и бизнес двух стран всегда в контакте

И в Беларуси, и в Узбекистане у каждого региона свои сильные стороны - их максимально нужно задействовать, чтобы 2 экономики чувствовали положительный эффект. Да, задачи по товарообороту амбициозные, но главное, что есть общий интерес, причем на всех уровнях - от губернатора до бизнесмена.

Зоир Мирзаев, хоким Ташкентской области Узбекистана:

"Можно было собрать руководителей, министров, заместителей или губернаторов, но когда сидят за столом два бизнесмена, вопрос решается быстрее. Они найдут общий язык быстрее".

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Сразу такой деловой американский подход, сразу без долгих уверений в дружбе и любви, сразу по пунктам, что друг другу можем дать. Так очень интересно по-деловому разговаривать".

Торговый дом Узбекистана открылся в Минске

Форум регионов - всегда за практический результат. И это не только подписание документов, еще и новоселье. У Узбекистана в Беларуси теперь есть свой торговый дом. Сейчас здесь представили легпром и электротехнику, но ассортимент постоянно обещают пополнять.

Татьяна Потапова, управляющая гостиницей:

"Очень радостно, конечно, побывать сегодня на таком мероприятии. Мы как представители гостиничной сети имеем большое разнообразие номерного фонда. И, конечно, он требует постоянного обновления, чтобы товары были конкурентоспособными по цене, по качеству. Рады увидеть, что здесь представлен большой ассортиментный перечень".

Даврон Вахабов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана:

"Для предпринимателей этот торговый дом станет площадкой для реализации готовой продукции, которую экспортирует Узбекистан. Кроме того, торговый дом будет служить платформой для экспорта продукции Беларуси в Узбекистан. Я уверен, что с каждым годом объемы реализации продукции обеих стран будут расти. Также на территории торгового дома будет работать надежный партнер Беларуси, который будет оказывать поддержку нашим предпринимателям в сфере животноводства".

Беларусь и Узбекистан - стратегические и надежные партнеры

Насколько оперативно удастся воплотить все договоренности в жизнь, покажет время, хочется верить, что следующий Форум регионов это покажет. Такому формату однозначно быть, свою эффективность он точно доказал. Беларусь и Узбекистан - стратегические и надежные партнеры благодаря крепкой связи наших регионов.