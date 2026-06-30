Минск и Минская область впервые приняли Форум регионов Беларуси и России. Мероприятие, проходящее на современных площадках и исторических объектах, подчеркивает преемственность поколений и символизирует восстановление связей, утраченных в годы перестройки. Председатель государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Денис Коржицкий в "Актуальном интервью" рассказал о драйверах роста, новых точках кооперации и роли союзных программ в достижении технологического суверенитета.

Союзные программы - основной инструмент развития технологического сотрудничества. За время существования Союзного государства реализовано более 60 программ, которые доказали свою эффективность в восстановлении кооперационных цепочек. "В настоящее время прорабатываются варианты упрощения процедур входа в эти программы и изменения подходов к оценке эффективности результатов. Более 20 программ находятся в работе. Организации и научные круги часто инициируют их сами, вовлекая предприятия реального сектора. Процесс ушел в народ", - пояснил Денис Коржицкий.

Ключевыми драйверами межрегиональной кооперации становятся высокотехнологичные отрасли.

Авиастроение: белорусские авиаремонтные заводы перестают быть просто сервисными организациями. Они включаются в кооперационные цепочки по производству комплектующих для российского авиапрома. Совместный проект по созданию гражданского судна "Освей" - пример полного цикла: от проектирования до серийного производства.

Атомная энергетика: развитие Белорусской АЭС продолжается, строятся планы по строительству новых объектов. Перспективно также сотрудничество в неэнергетической сфере - использование радиофармпрепаратов и малых доз облучения для лечения онкозаболеваний.

Машиностроение и космос: дальнейшее развитие совместных технологий в машиностроении остается на повестке. Новые разработки в освоении космического пространства дают результаты в сельском и лесном хозяйстве. Одна из союзных программ, реализуемая в настоящее время, как раз посвящена этой теме.

Минск и Минская область выбраны не случайно для проведения Форума регионов. Программа форума включала возложение цветов в память о событиях Великой Отечественной войны. "Фактически, тогда Союзное государство отстояло свое право на существование и восстало из пепла. Сегодня связи, утраченные в годы перестройки, восстанавливаются, поэтому символично, что такие мероприятия проходят в местах исторической памяти", - подчеркнул Денис Коржицкий.

Минский регион подготовил к подписанию контрактов более чем на 30 млн рублей, и эта цифра будет расти. Таким образом, форум становится не только площадкой для обсуждения технологического суверенитета, но и реальным механизмом интеграции, где прошлое и будущее соединяются в настоящем.