От Бандеры до Азова - ужасающая жестокость националистов в 40-е годы и в наше время

В этой жажде сломать непокорных через колено проступает пугающе знакомый почерк. Нацизм во все времена сохраняет свое бесчеловечное лицо. Эта навязчивая демонстрация превосходства одной "правильной" нации над другой, стремление к тотальному подчинению через рабство и уничтожение - все это до сих пор приводит в ужас.

Наш корреспондент сравнила жестокость националистов в 40-е годы и в наше время, поговорив со свидетелями преступлений и их родственниками. Какие послания оставляли бандеровцы, а какие их последователи - об этом следующем материале.

Жительница д. Занивье Дрогичинского района Галина Яковчук

Галина Ананьевна - одна из свидетельниц того времени. Когда закончилась война, ей было 6 лет. Помнит, как в школу один за одним переставали приходить старшие ребята. Причину все хорошо знали.

Жительница д. Занивье Дрогичинского района Галина Яковчук рассказала, что забирали ребят украинцы-бандеровцы.

Последние отряды бандеровцев на территории современной Брестской области ликвидированы в 1952 году.

До этого они грабили белорусские деревни и пополняли свои ряды молодыми белорусами, которых забирали из семьи под страхом убийства родных. Яркой иллюстрацией этого стало преступление в Опадыщах.

Банда оуновцев пришла в хату белорусов забрать старшего сына. Семья воспротивилась - в Красной армии служило семеро мужчин, отдать его в банду - предательство. Отказ прозвучал как приговор.

Иван Королев, родственник убитой семьи Федорук

Иван Королев, родственник убитой семьи Федорук:

"Связали по ногам, по рукам, стали класть на лавку. Уже на лавке был последний вопрос: "Отдаете сына в банду? Ответ - нет. И топором отрубали голову".

За всем из-за печи наблюдала испуганная девочка - это была мать Нины Федоровны. Ее увидели бандеровцы, но не тронули - отвели в соседнюю хату, а после продолжили свое страшное дело. Семь родственников Нины Федоровны, включая бабушку и дедушку, обезглавили, после хату заперли и подожгли. Благодаря рассказу маленькой девочки, стало известно о совершенном зверстве.

"Мы знали, что есть захоронение, но не знали где. И когда приехали уже сюда в деревню, на Крутом повороте, бабушка Катя жила, она уже покойная, там лебеди у нее на воротах. Мы многое еще узнали, чего не знали. Она была тоже в то время ребенком, и как она нам сказала: "Я помню, как будто это было все вчера". Ей было 11 лет. Детей бандиты не шугали. А дети любопытные очень, как всегда, как обычно. И она забежала с детьми с другой стороны хаты и смотрела, видела это все в окно. Все, что происходило, она все видела. И говорила, перед тем еще как порубать головы, они некоторым выкалывали глаза, обрезали уши".

захоронение семьи Федорук

Запомните этот чудовищный момент - "отрезали уши и выкалывали глаза". Подобные эпизоды в уголовном деле о геноциде белорусского народа встретятся еще не раз.

Нина Королева, внучка Матрены и Ульяны Федорук:

"Мама всегда рассказывала, плакала очень. Но все получили по заслугам, всех наказали. А один местный какой-то, я не знаю, кто он. Он остался жив и уехал в Запорожье. И там работал зубным врачом. Но он тихонько приезжал сюда. Мама очень плакала. Я помню, как она плакала, ходила по двору, что он глумился над всеми. И еще жив остался. У него же где-то дети есть".

Таких историй в белорусском приграничье не счесть. Когда в 1955 году Хрущев реабилитировал "советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны", освобождены были бандеровцы, власовцы, лесные братья.

Галина Ананьевна помнит, как спустя год начали возвращаться и к ним в деревню амнистированные пособники бандеровцев. Рассказывает о женщине, которая не изменила своих взглядов, отсидев часть срока, и не стеснялась этого, а наоборот.

"Пришла из тюрьмы, но все равно была за них", - сказала жительница д. Занивье Дрогичинского района Галина Яковчук.

Хотела здесь, на Брестчине, поставить памятник бандеровским пособникам.

А вот еще случай. С 1944 по 1947 годы бандеровцами жестоко убито 7 председателей Одрижинского сельсовета, некоторые были сожжены. На памятной доске так и написано: "Погибли от рук буржуазных националистов". Толотыник Михаил Емельянович - последний в этом списке жертв украинских преступников, но у них он был не первый - его тело оставили, как предупреждение: мол, так будет с каждым, кто пойдет против нас.

Владимир Климук, председатель Одрижинского сельского исполкома Ивановского района:

"Очень страшная история. Житель деревни Вивнево в самом приграничье был бандеровцами предательски вызван из дома, отвезен в лесной массив. Там над ним издевались. Расчленен живот и внутренности, даже страшно говорить, обвязаны вокруг дерева. Люди нашли его".

В 1944-м прокурором Жабчицкого района назначили Морозова Виктора Федоровича. Ему был 21 год, фронтовик. Прислали бороться с бандформированиями из числа уголовников, дезертиров и бывших полицаев, которые существовали за счет убийств и грабежа. В том числе Морозов принимал участие в борьбе с подпольными формированиями ОУН-УПА, которые проводили военные операции против частей Красной Армии, внутренних войск, органов НКВД и НКГБ с целью создания своего независимого государства на территории бывшей БССР. В ночь с 18 на 19 декабря молодой прокурор был захвачен бандитами.

материалы дела

Прокурора Морозова убили не сразу. Сначала его долго мучили. Улновцы выкололи ему глаза, отрезали нос и уши. А после еще живым привязали к запряженной телеге и протащили по деревне для устрашения местных жителей, которые не хотели сотрудничать с бандеровцами.

Александр Плескацевич, заместитель Пинского межрайонного прокурора:

"Новый виток это получило ввиду расследования уголовного дела, возбужденного Генеральным прокурором Республики Беларусь о геноциде белорусского народа. Эти события уже имели документальную форму, имели свое закрепление. И ввиду этого, соответственно, проведен комплекс определенных следственных действий в рамках расследования уголовного дела. Это позволило более достоверно и более тщательно установить информацию о гибели молодого прокурора Жабчицкого района".

Как бы не хотелось, чтобы те страшные времена оказались где-то далеко, дела обстоят совершенно иначе. Донбасс. Наши дни. Произошло все в 2015 году.

Михаил Шубин, ополченец ДНР

Михаил Шубин, ополченец ДНР:

"Когда привезли заключенных, которых амнистировали по тяжелым уголовным статьям из Западной Украины и поселили на территории воинской части, которая базировалась в Мариуполе, недалеко от нашего дома, произошла ситуация. Я со второй смены шел домой и улышал звук, как поскуливает щенок. Я же залез в кусты и увидел подростка лет 14-16, порванная в хлам, изнасилованная, и гениталии у нее, анальное отверстие, и гениталии залиты монтажной пеной".

И, если у бандеровцев того времени был свой почерк, их последователи начали применять современные средства - монтажная пена, электрический стул.

Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР

Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР:

"Об этих фактах нам известно еще с 2014 года, когда происходили насильственные действия над женщинами именно на территории Мариуполя. И для того чтобы потом не было обнаружено ДНК и так далее, проводились, я даже не знаю, если честно, как это назвать. Я даже не знаю, как до этого можно было додуматься. И мы разговаривали с медперсоналом еще и в 2014-2015 году, когда просто привозили, под больницу выкидывали, а там уже делать ничего нельзя, потому что монтажная пена разбухает, соответственно, матка разрывается, яичники и так далее. Это, соответственно, летальный исход. Вот. Что должно быть у человека в голове, чтобы до этого додуматься?"

Михаил Шубин сравнивает поведение азовцев с бандеровцами. А он хорошо знает, о чем говорит: он пережил плен в одном из самых страшных мест Донбасса - Мариупольская библиотека - заброшенный аэропорт, где представители украинских военных формирований читали людей как книги.

Михаил Шубин, ополченец ДНР:

"Просто вспоминаются вот эти книги, которые я читал в свое время про действия СС, там все эти вот дела. Такое ощущение, что у них это настольная книга была. Именно по пыткам, по этим всем изобретениям и все остальное. И могу сказать так, что даже на территории Беларуси самые страшные преступления и прочее, прочее, это все... украинцами я их не назову, именно хохлы. Вы понимаете, это животные. Нет, это даже не животные. Это просто бесы. Вот, что они были во время Великой Отечественной войны, бесы. Что они сейчас, бесы".

Проведя параллели между преступлениями бандеровцев на белорусской земле во время Великой Отечественной войны и тем, что происходит в наши дни в Донбассе, определенно можно говорить, что представители нацистов, радикальных националистов и тогда, и сейчас читают одни и те же книги, слушают те же наставления и пропитаны страшной разрушающей идеологией, которую не искоренили в 1945-м.

факельное шествие

Представители ОУН-УПА не бедствовали после войны - их подобрали западные спецслужбы, с которыми они продолжили писать сценарии разрушения постсоветских республик, желая отомстить.