От батальона до современной логистики: железнодорожные войска отмечают 150-летие

Железнодорожные войска Беларуси отмечают 150-летие. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов транспортных войск поздравил Александр Лукашенко.

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История подразделения началась в 1876 году с размещения отдельного железнодорожного батальона Российской империи в местечке Барановичи. Первое боевое применение части состоялось во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.



В современной Беларуси задачи и предназначение железнодорожных войск были закреплены постановлением Совета Министров в 1992 году, а День железнодорожных войск официально установлен указом Президента в 1998-м.

Андрей Лагуновский, замначальника департамента - начальник 2-го управления Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Беларуси:

"В наших войсках детально учитывается опыт боевых действий в Украине. На практике отрабатываются мобильность, рассредоточение материальных средств и альтернативные способы доставки грузов. Также совместно с Белорусской железной дорогой прорабатывается комплекс мер по повышению живучести стальных магистралей".

"Мы не стоим на месте, а идем в ногу со временем. Сегодня у нас два основных направления: закупка нового вооружения и специальной техники, а также модернизация уже имеющихся образцов, - рассказал Андрей Лагуновский. - В 2025 году на вооружение поступило несколько новинок. В рамках модернизации вооружения военно-специальной техники на образцах агрегаты, которые в свой установленный срок выработали, производится замена на новые отечественные образцы".

Несмотря на развитие других видов транспорта, железная дорога остается одним из ключевых элементов военной логистики. Высокая пропускная способность, развитая инфраструктура и независимость от погодных условий позволяют эффективно использовать ее для перевозки личного состава, техники и грузов в интересах Вооруженных Сил.