От биопрепаратов до лекарств от рака: как белорусская наука обеспечивает независимость страны

Белорусские ученые делают акцент на научно-технологический суверенитет.

Отечественная наука выходит на качественно новый уровень: в лабораториях создаются прорывные разработки, которые уже в ближайшем будущем станут основой для белорусской экономической независимости.

Биотехнологии по своей инвестиционной привлекательности теперь практически не уступают ІТ-индустрии. В ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" работа ведется на генно-инженерном уровне. Белорусские ученые разрабатывают и производят инновационные биопрепараты для повышения урожайности, заготовки кормов, очистки сточных вод, профилактики и лечения животных.

Производственные мощности позволяют удовлетворить практически любой заказ. Основные стратегические партнеры - Россия и Китай.

"Спрос растет на биотехнологическую продукцию, почти все компании мира, которые продавали агрохимикаты, обязательно монтируют линии по производству биологических препаратов. И вот буквально недавно и наши компании тоже заинтересовались биологией. Мы думаем, что мы можем какое-то научное сопровождение оказать этим работам, и считаем, что химию надо совмещать с биологией", - отметила гендиректор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" НАН Беларуси, академик Эмилия Коломиец.

В ГНПО в год производится около 10 т препаратов на сумму около 300 тыс. белорусских рублей. Более 10 продуктов находятся на стадии разработки. Сегодня в ассортименте около 50 препаратов.

Также в Беларуси успешно решают одну из самых важных задач медицины - создание собственных высокоэффективных лекарств от рака. Онкологические препараты мировых брендов стоят немало - один флакон может обойтись в тысячу долларов. Главная задача белорусского государства - сделать терапию доступной для каждого белоруса.

"Мы остановились на современных таргетных препаратах, которые очень воздействуют на определенную мишень, и поэтому их не требуется много. И того, что мы производим, вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности Республики Беларусь и еще занять часть российского рынка. По некоторым противоопухолевым препаратам мы занимаем 10-20 % российского рынка", - поделилась начальник НПЦ "Химфармсинтез" Института биоорганической химии НАН Беларуси Елена Калиниченко.

Достичь научно-технического суверенитета Беларусь планирует за ближайшую пятилетку. Это курс, заданный Президентом

Александром Лукашенко. В рамках новой стратегии развития будет реализовано 38 специальных научных программ. Цель Беларуси - не зависеть от импортных технологий, тем самым обеспечить устойчивое развитие страны.