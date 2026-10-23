От боевых действий до биологической разведки: как прошла осенняя серия учений ОДКБ в 2026 году

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Первым в серию учений ОДКБ в этом году вступил Урал. 27 сентября на полигоне Чебаркульский в Челябинской области стартовали сразу три учения: командно-штабное взаимодействие с коллективными силами оперативного реагирования, а также спецучения "Поиск" и "Эшелон".

Здесь собрались контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего около 2 тыс. военнослужащих и 350 единиц техники. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Генерал-полковник Андрей Сердюков, начальник Объединенного штаба ОДКБ, на открытии учений подчеркнул, крайне сложная военно-политическая обстановка в мире, дальнейшая деградация международных отношений, а также приближение зон нестабильности непосредственно к границам наших государств способствуют росту вызовов и угроз военной безопасности. Эти слова задали тон всей осенней серии учений.

По легенде, коллективным силам оперативного реагирования предстояло локализовать приграничный вооруженный конфликт. Командующий КСОР полковник Алексей Сгибнев представил решение на проведение совместной операции, были определены направления сосредоточения основных усилий, задачи для воинских контингентов и сил, спецназначения, а также вопросы управления и взаимодействия.

Особенностью этих маневров стало широкое применение беспилотников и робототехнических комплексов. На учении "Поиск" разведгруппы с помощью FPV-дронов обнаруживали условного противника и корректировали огонь артиллерии, а ударные дроны наносили огневое поражение. Как отмечали в Объединенном штабе ОДКБ, действия отрабатывались с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. И это не просто формулировка, а прямая отсылка к реалиям, с которыми сталкиваются армии сегодня.

"Происходит взаимодействие с боевыми товарищами, именно с подразделениями: с Росгвардией, с коллегами из Киргизии, Казахстана. Работали с ними, получили их опыт, посмотрели со стороны, как они работают, какие у них есть сильные стороны, на что можно нам обратить внимание", - рассказал военнослужащий внутренних войск МВД Беларуси.

Как только на Урале отгремели залпы, в Беларуси развернулась миротворческая операция. На полигоне Лосвидо в Витебской области с 12 по 16 октября проходило командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026".

Розыгрыш боевых действий начался на контрольно-пропускном пункте миротворцев. Миротворческие силы прибыли в зону боевых действий для того, чтобы обеспечить здесь порядок и разградить противоборствующие стороны. Но в какой-то момент на контрольно-пропускной пункт начинается нападение - это начало активной фазы учений.

По легенде, в условном государстве политическая нестабильность привела к массовым протестам и обострению межэтнических противоречий. Коллективным миротворческим силам предстояло разъединить конфликтующие стороны, создать демилитаризованные зоны и гуманитарные коридоры. Развернуть контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты, взять под охрану важные объекты и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Особенность "Нерушимого братства" этого года - привлечение не только воинских формирований, но и подразделений органов внутренних дел, внутренних войск, органов безопасности и МЧС. Миротворческая операция - это всегда комплексная задача, где военные полицейские спасатели действуют в единой связке. И, судя по ходу учений, эта связка работает.

"С каждым годом нам все легче работать вместе, потому что наши действия и других контингентов очень схожи. И, как я заметил, в этом году было совсем несложно отработать, потому что у нас уже очень похожи все действия, и буквально надо было пару раз прогнать и все вместе отработать", - поделился военнослужащий ССО ВС Беларуси.

Один из самых напряженных эпизодов - отражение нападения на колонну с гуманитарным грузом. Миротворцы ОДКБ действовали четко и слаженно, продемонстрировав готовность защищать гуманитарные конвои в условиях реальных операций. Всего было задействовано более 1,5 тыс. человек и свыше 300 единиц техники, включая около 80 разнотипных БПЛА.

В рамках "Нерушимого братства" состоялась масштабная демонстрация новых образцов вооружения и техники. Госкомвоенпром Беларуси представил передовые разработки, среди которых современные средства связи и управления, комплексы радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам, оптико-электронные приборы и приборы ночного видения, а также бронетанковое вооружение и беспилотные авиационные комплексы различного назначения.

"В рамках данных учений была проведена работа по апробации новых разработок, новых технологий. Только одних беспилотных авиационных комплексов, роботизированных систем, систем управления было испытано более 80. И они показали в основном успешный характер своего применения. Сегодня мы видим, что роль человека в таких опасных критических зонах снижается. На передний план выступают робототехнические комплексы, которые выполняют самые сложные и опасные задачи", - отметил начальник Генерального штаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси Владимир Белый.

Параллельно с военными маневрами в Таджикистане развернулась другая, но не менее важная операция. На национальном полигоне по подготовке спасателей в Шахринавском районе прошло специальное учение спасательных подразделений ОДКБ "Скала-2026". Сценарий жесткий: ликвидация последствий разрушительного землетрясения. Спасатели из Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России отрабатывали весь спектр задач. От химической разведки до поиска пострадавших в завалах с применением кинологических расчетов, тушения пожаров и развертывания полевого госпиталя.

Белорусские спасатели сыграли ключевую роль в ряде сложных эпизодов. После беспарашютного десантирования они провели оперативную разведку в зоне условных разрушений и ликвидировали аварию на железнодорожном транспорте: утечку аммиака из поврежденной цистерны с заблокированными пассажирами в вагоне. Химическая разведка, установление границ опасной зоны, деблокирование и эвакуация пострадавших - все это было отработано в реальном времени.

Четвертым полигоном стал Стародорожский в Минской области, где проходило спецучение с совместным формированием РХБ-защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026". Задача - ликвидация источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил. Военнослужащие развернули приемно-диагностическое отделение для выявления пациентов с подозрением на опасные инфекции. Их изоляции и эвакуации в специализированное медучреждение. Работа велась в условиях строго противоэпидемиологического режима с лабораторной диагностикой, методом ПЦР и уничтожением биологически опасных отходов. В учениях "Барьер" были задействованы контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

"Специалисты совместного формирования проводят первичный осмотр пациента и отбирают у него анализы для проведения ПЦР-исследования. ПЦР-исследование проводится также на территории больницы. Из Республиканского центра гигиены и эпидемиологии больница усилена полевой ПЦР-лабораторией, в которой в течение 2-4 часов мы можем установить окончательный диагноз пациента и определить, заражен ли он данной инфекцией или не заражен", - рассказал офицер группы подготовки разбора учений Андрей Лаходынов.

Особое внимание уделялось биологической разведке. Расчет разведывательной химической машины производил отбор проб на предполагаемых участках заражения и доставлял их в полевую химическую лабораторию. Современная лаборатория состоит из двух модулей, способных определять наличие в пробах как отравляющих или радиоактивных веществ, так и средств биологического оружия. Анализатор нуклеиновых кислот позволял проводить полимеразную цепную реакцию в реальном времени, одновременно анализируя 32 проб.

2 октября в России подвели итоги взаимодействия "Поиска" и "Эшелона". Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что все учебно-боевые задачи выполнены в полном объеме. Командиры и штабы продемонстрировали высокие практические навыки и умения, а личный состав национальных контингентов показал высокий профессионализм и боевую выручку. А 16 октября на полигоне Лосвидо прошло закрытие "Нерушимого братства" и "Барьера".

"Если говорить о предварительных в результатах, хотелось бы отметить, что решен ряд очень серьезных задач, которые потребовали от наших обучаемых выполнения нестандартных действий в условиях урбанизированной территории, действий в населенном пункте, преодоления водных преград, широкого применения транспортных и авиационных средств, в том числе с применением средств беспарашютного десантирования. Сегодня в современных условиях надо работать на земле, на воде, в воздухе и качественно решать все эти задачи", - заявил Владимир Белый.

Что показала эта осенняя серия? Во-первых, ОДКБ продолжает наращивать практическую составляющую подготовки. Учения становятся более комплексными, с привлечением не только военных, но и полиции, спасателей, медиков и химиков. Во-вторых, акцент делается на современные технологии: беспилотники, робототехника, полевые лаборатории. В-третьих, география учений охватывает практически всю зону ответственности Организации - от Беларуси до Урала и Центральной Азии.

"Приближение зон нестабильности непосредственно к границам наших государств" - эта формула из выступления генерала Сердюкова, пожалуй, точнее всего объясняет, зачем нужны эти учения. Они не демонстрация силы, а проверка готовности к реальным вызовам. И судя по тому, как прошла осень 2026 года, эту проверку коллективные силы ОДКБ выдержали.

По традиции, маневры ОДКБ заканчиваются торжественным маршем. Планы на следующий год также определены. В частности, известно, что учения ОДКБ пройдут в том числе в Кыргызстане и Таджикистане. В Иссык-Кульской области Кыргызской республики состоятся учения миротворцев "Нерушимое братство - 2027".