От чертежей до центра интеллектуальной жизни - Национальной библиотеке Беларуси исполнилось 20 лет

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Чтобы алмаз заиграл красками и превратился в настоящий бриллиант, его нужно огранить. 20 лет назад алмаз, только знаний, врос в землю на окраине Минска. Его называли по-разному: куб, инопланетный корабль, стекляшка. Но главное, это был тот алмаз, проект которого ждал своего ювелира. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Первая грань - архитектура. 73 метра над уровнем Минска, вес 140 тыс. т. Для понимания это вдвое больше, чем Останкинская телебашня, или как 15 Эйфелевых башен. Сняли лишний бетон, оставили чистую геометрию.

Вторая грань - содержание. В новое здание перевезли более 10 млн книг на 80 языках мира, 70 тыс. раритетных. Это ювелирная точность.

Третья грань - технологии. Телелифт доставляет книгу читателю за максимум 20 минут.

Настоящий бриллиант в ночное время виден даже из космоса. Это доказанный факт. Сегодня это здание - центр интеллектуальной жизни страны.

"В 1989 году прошел всесоюзный конкурс, на котором мы с Михаилом Виноградовым, это мой коллега и друг, выиграли. В 1990-х годах было вялотекущее проектирование библиотеки. Многие не верили, что такой сложный проект можно реализовать", - рассказал заслуженный архитектор Беларуси Виктор Крамаренко.

Отправной точкой стало посещение Президентом Беларуси национальной библиотеки на Красноармейской.

"Это будет соответствующий порт, куда будут проходить корабли знаний. Национальная библиотека станет символом суверенной и просвещенной Беларуси. И строить ее будем всей страной", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко (16.04.2002 г.).

И вот на календаре январь 2006 года. Книгохранилище готово. Оставалось главное - заполнить содержанием. Перевести нужно было миллионы экземпляров из шести разных зданий. Чемодан, который Национальная библиотека страны паковала для переезда в новое здание, весил почти 2,5 тыс. т. (это как 15 железнодорожных цистерн, доверху заполненных книгами). Это была поистине самая масштабная логистическая операция в истории белорусской культуры.

Первыми новоселье справляли книги из обменно-резервного фонда, те, что помогают библиотеке поддерживать связи с другими книгохранилищами мира. Редкий фонд ждал отдельно. Перепад температуры мог стать губительным, потому раритеты было решено перевозить, когда воздух прогреется хотя бы до 14-16 градусов. Здесь важна филигранная точность.

На пике переезда в старом здании работали 12 точек отгрузки одновременно. Грузовики ходили по графику, как поезда метро - от Красноармейской до Проспекта Независимости. Каждая машина везла не просто книги, а знания, память и историю.

"У нас были очень сжатые сроки, за две недели нужно было перевезти фонд редких и ценных документов, который на тот момент составлял около 70 тыс. единиц хранения. Весь переезд сопровождали сотрудники МВД, а также они организовывали дежурство на нашем этаже во время переезда и первое время", - поделилась завсектором хранения фондов научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси Ольга Курилина.

Когда последняя книга нашла-таки свою полку, наступил тот самый день, когда алмаз на окраине Минска перестал быть стройкой и стал настоящим символом.

16 июня 2006 года библиотека распахнула свои двери. Она уже была готова принимать читателей, но первыми посетителями были экскурсанты.

"Проводим более 30 видов экскурсий на русском, белорусском, английском, немецком языках. Все, конечно, хотят музей книги посетить, потому что там находятся оригиналы книг. Самое ценное, что есть в нашей стране - наше культурное наследие, наша историческая память. Во время экскурсии можно посетить фондохранилище. Вообще в нем можно находиться только тем, кто там работает", - рассказала завотделом экскурсионно-методической работы Национальной библиотеки Беларуси Людмила Комаровская.

Фондохранилище и вправду закрытая вселенная, где в строгом климате и полной тишине хранятся не только книги.

"На шестом этаже высотного фондохранилища расположены документы специализированных коллекций. Это документы по изобразительному искусству, открытки, плакаты, нотные издания, аудиовизуальные документы и электронные документы. Национальная библиотека хранит более 30 тыс. пластинок, информацию, о которых читатель может найти в электронном каталоге, заказать из хранилища и прослушать в зале нотных и аудиовизуальных документов", - отметила завотделом хранения специализированных фондов Национальной библиотеки Беларуси Юлия Твердохлебова.

И тут нельзя не сказать про уникальную технологию телелифт, когда пластинка или книга преодолевают расстояние от закрытого стеллажа до читателя. Это словно метро, только вместо пассажиров - книги. Телелифт - магистраль, которая связывает фонды хранилища с читальными залами.

"Система собой представляет монорельс в прямом и обратном направлении, по которому перемещаются тележки-вагончики яркого красного цвета. Она имеет свои собственные стрелки, свои соответствующие депо и есть соответствующий пульт управления системой. Протяженность нашей транспортной системы адресной доставки составляет 770 м", - подчеркнул главный инженер Национальной библиотеки Беларуси Дмитрий Семижон.

Время - это ресурс, который здесь умеют ценить. Есть в библиотеке место, куда попадают книги на грани исчезновения. Это отдел реставрации и консервации - место, где им буквально дают вторую жизнь. Рассыпающиеся переплеты, выеденные плесенью страницы, бумага, превратившаяся в пыль. Здесь их разбирают по листам, очищают и с помощью специальных машин доращивают утраченные фрагменты.

Перелистывая страницы 20-летней истории нового здания Национальной библиотеки, понимаешь, каждая глава здесь написана не только карандашом архитектора. Каждая страница - это люди: читатели, строители, экскурсоводы, реставраторы и сам алмаз, который из спорного проекта стал главной книгой в судьбе страны.

400 тыс. туристов ежегодно, 4 тыс. экскурсионных групп, 1,5-2 тыс. человек в день на смотровой площадке, а в рекордные дни все 4,5 тыс. В среднем 2 тыс. читателей в 17 залах ежедневно.

"Подавляющее большинство наших пользователей, более 80 %, - это молодые люди в возрасте до 35 лет. Порядка 60 % из них - студенты и учащиеся более чем 1350 учебных заведений различного рода из разных стран. Самому молодому нашему пользователю 9 лет, а самому почтенному 92 года", - привел данные заместитель гендиректора - директор по информационным ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко.

За 20 лет порядка 8 млн гостей, почти треть из-за границы. Алмаз знаний сегодня не просто библиотека, а магнит. Точка, куда стекаются маршруты, судьбы, впечатления. И сверкает алмаз лишь сильнее.