От дома 1917 года до тигров и ЗИС-5: чем удивляют белорусские агроусадьбы и почему туда едут

Агроэкотуризм в Беларуси сохраняет и продвигает национальные традиции, ремесла, гастрономическое наследие и самобытность белорусской деревни. В этом быстрорастущем сегменте экономики уже есть и свои тренды. Например, избинг.

Это такой гламурный кемпинг по-белорусски, новый и уже популярный вид агроэкотуризма, при котором гостей принимают в аутентичных домах. Снаружи тот самый домик из деревни, а внутри современный гостиничный комфорт. Подробнее о таких усадьбах рассказали в "Специальном репортаже".

Избинг

Именно такую агроусадьбу 17 лет назад создала семья Шепель. Дом от прадеда постройки 1917 года, в память о нем усадьбу отреставрировали. Хозяйка Галина вместе с семьей обустраивали все с нуля: беседку, летнюю кухню, баню и пирс. Чтобы каждый гость насладился просторами нашей Синеокой.

quote В 2017 году мы отмечали столетие этого дома. Он стоит на камнях. Внутри старые двери, которые мы обработали и покрыли лаком. То же сделали с полом. Внутри и снаружи обшили современным деревом. Андрей Шепель, хозяин агроусадьбы

Гостей угощают изысками белорусской кухни, учат готовить на мастер-классах. А погрузиться в деревенский быт приглашают интерьеры домов. Внутри каждая деталь дышит историей: от кроватей с вышиванками до украшений на окнах.

"Когда мы начинали, сама идея агротуризм предполагала, что люди приедут и увидят, как в старину жили люди, чем занимались. У нас в доме все в вышивках: что-то я сама вышивала, что-то собирали со всех сундуков. Это же наши корни, а как без корней? Растение же без корней не растет. Поэтому надо, чтобы дети знали свои корни, откуда они, кем были их бабушки, дедушки, чем занимались", - подчеркнула Галина Шепель.

Для семьи Шепель агроусадьба не бизнес, а дом, где всегда рады гостям. Здесь можно побегать босиком по траве и сходить за грибами. Так только за летний сезон в усадьбе побывали около 200 человек.

Экзотические животные в агроусадьбе

Аутентичная агроусадьба - это мостик между прошлым и настоящим. Здесь деревенская изба хранит тепло десятилетий. Вдали от городской суеты оживают традиции, звучат старые песни и пахнет пирогами. Но можно ли почувствовать себя как дома в компании экзотических животных - верблюдов, рысей или страусов? И возможно ли сделать такое в Беларуси?

И такое у нас тоже есть. Например, огромное подворье, где альпаки как часть семьи, а тигры охранники территории. У хозяйки еще одной агроусадьбы Натальи Каптыш была мечта, чтобы дом был гостеприимный для всех.

Семья Натальи живет в деревне уже 18 лет. "Затянула земля эта. Вот просто притянуло это место. Это необычное место. Не захотелось уезжать. И чтобы уже остаться здесь жить, нужно было что-то делать", - поделилась она.

Летопись усадьбы с животными началась с пяти курочек. 13 лет назад это было скорее хобби для хозяйки. Птичье подворье росло, за ним появлялись собаки, козы и ослы. Люди приносили енотов и сурикатов. И тогда решили, что нужно создавать агроусадьбу и знакомить людей с животными.

Наталья Каптыш:

"Оно как-то само собой получилось. Я даже не думала, какое это должно быть направление. Это просто от сердца, от души. У нас была квартира в Барановичах. Мы ее продали и построили гостевой дом. Дом строили с детьми, с мужем. Нам собрали деревянный сруб. И уже ремонт заканчивали сами".

Тигры, верблюды, львы и страусы появились во время пандемии. В 2020 году, когда цирки начали продавать своих животных, хозяйка стала их спасать.

За лето с животными познакомились полтысячи человек. Каждый нашел здесь что-то свое. "Люди в этой среде находят себя, находят, наверное, какие-то мысли. Пребывая здесь, питаешься энергией", - обозначил турист Игорь Кочетков.

Усадьба семьи из Израиля

Стать не просто туристом, а хозяином экоусадьбы, переехать из города в деревню за один день - звучит фантастично, именно так и вышло у семьи Гольцман из Израиля. 8 лет назад они приехали отдохнуть на озеро Шо в Витебской области. Здесь и нашли свое место силы.

Каждый год у супругов стоял вопрос: куда поехать в отпуск? Франция, Германия или Беларусь? И каждый год они выбирали последнее. Так потихоньку влюблялись в наши поля, леса, луга и озера.

Решили совместить приятное с полезным - так появилась усадьба. Стройку начали дистанционно, через 2 года переехали. Для гостей оборудовали три домика и корчму. Вскоре к услугам будет и баня.

Алена Винетски, хозяйка агроусадьбы:

"Делать масштабно изначально не было желания. Изначально была идея построить дом в деревне, желательно где-нибудь на берегу озера и жить красивую, спокойную, размеренную жизнь. А потом мой муж предположил, что поживем так 3 месяца, полгода и заскучаем в какой-то момент. Ну, тогда мы решили, что будем создавать себе общение и какое-то движение в деревне. Решили перейти на стройку агроусадьбы, а не просто дома, для того, чтобы было чем заняться".

Для хозяйки Алены опыт работы на земле был первым. На 2 га сначала посадили картошку, редис, укроп и фасоль. Всего понемногу, а сегодня в погребе уже 1,5 т второго белорусского хлеба.

Супруг прикипел душой к козам. Утренняя дойка под присмотром собак Киры и Торы - это уже традиция. Деревенская жизнь затянула. В хозяйстве уже есть и трактор.

quote По любым вопросам, с которыми сталкиваемся, в исполкоме всегда идут навстречу. Все очень достаточно быстро делается, и это подкупает. Олег Гольцман, хозяин агроусадьбы

В планах у семьи немало развлечений, ведь просидеть за чашкой кофе на веранде можно максимум неделю. А хочется и собственного подворья, и веселья. Так в скором времени у них появятся альпаки, лошади и бараны. И даже сцена для музыкантов.

Агроусадьба в деревне Забродье

А у агроусадьбы в деревне Забродье миссией является сохранение традиции и исторической памяти. Здесь создан настоящий музейный комплекс, посвященный Первой мировой и Великой Отечественной войнам, включающий автомобили тех лет и часовню-музей.

Эта усадьба - дело жизни семьи Цитовичей. Вот уже полвека они по крупицам восстанавливают историю родного края. Здесь когда-то было кладбище времен Первой мировой. Собранные артефакты легли в основу музейной экспозиции. А 15 лет назад здесь появились и четыре аутентичных гостевых дома, чтобы можно было разделить историю с путешественниками.

quote Очищали это место, поставили капличку. Со временем потихонечку все это преобразилось. Уже к столетию начала Первой мировой войны каждая могилка была обложена камнями. Валентина Цитович, хозяйка агроусадьбы

"Это не планировалось как сфера зарабатывания денег или бизнес - это было от души, потому что в таком месте просто жить не получилось. Хотелось творить, заниматься восстановлением домов, старой техники, коллекционировать предметы быта, утвари", - поделилась хозяйка агроусадьбы Катерина Цитович.

Здешняя техника снялась более чем в сотне фильмов. "Давняя мечта мужа - собрать все внедорожники, джипы. Это у него получилось. А потом, конечно же, не мог пройти мимо просто интересных, редких, старых экземпляров, либо просто заброшенных у кого-то на огороде. Он просто их выкупал. Около 60 % из них работают, успешно снимаются в кино. Это редкие машины, он их постоянно поддерживает в рабочем состоянии, но 40 % просто пока стоят для души", - рассказала Катерина Цитович.

Один из самых старых экспонатов музея - ЗИС-5, или, как его называют в народе, трехтонка. Автомобиль 1938 года. Супруги реставрировали его порядка 10 лет, и сегодня он на ходу.

Хозяева предлагают гостям уникальный опыт - творческие кулинарные мастер-классы, экскурсии на пасеку, этнографические вечера и литературные программы. Это и есть главные магниты для туристов.

Условия для создания агроусадеб

Агроэкотуризм в Беларуси - это тренд. Уже открыта 1441 агроусадьба, услугами которых за 2025 год воспользовались более 470 тыс. туристов. 95 % гостей - белорусы. Но интерес растет и из-за рубежа. Их рост за год - более чем на 10 %, отмечают аналитики.

Дарья Жевняк, замначальника отдела Национального агентства по туризму:

"Открыть агроэкоусадьбу может физическое лицо, производящее или перерабатывающее сельскохозяйственную продукцию в сельской местности или в малом населенном пункте, или сельскохозяйственной организации. В новом указе Президента есть ограничение по количеству жилых комнат в жилом доме, обязательное условие - возможность ознакомления с природными или сельскохозяйственными объектами, промыслами, культурным наследием".

Государство поддерживает агроэкотуризм. Президентский указ в свое время дал импульс развитию отрасли. Сегодня это быстрорастущий сегмент экономики. Экономисты-аналитики уверены, в целом туризм способен приносить больше стране, чем даже промышленность. А красота Беларуси этому только способствует. Ключевым направлением в агроэкотуризме становится не просто отдых за городом, а сохранение культурного наследия.

Елена Болигатова, замминистра экономики Беларуси:

"Для субъектов агроэкотуризма уплата налога на профессиональную деятельность производится по ставке 10 %. А для тех, кто расположен в 10 км и далее от районных центров, специальный сбор составляет всего 45 рублей в месяц. Вся эта работа направлена на достижение цели программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. Поставлена задача - увеличить вклад туризма в экономику до 4,5 % от ВВП".

Каждая агроусадьба хранит свою историю. У каждой есть то самое, что хозяева вкладывают душой. Это чувствуется во всем: в уюте, в заботе, в искреннем тепле, с которым здесь встречают гостей. Потому что дело они свое любят - и это главное.