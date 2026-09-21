От дорог до учебных заведений - информацию о Беларуси включили в Геопортал СНГ

Дороги, памятники, учебные заведения. Информацию о Беларуси включили в Геопортал СНГ. В Москве прошла сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли стран Содружества.

У Беларуси большой интерес к этому проекту. Ведь Геопортал - это визитная карточка любой страны и возможность показать ее потенциал.

Сегодня на платформе размещено 48 тематических блоков и более 17 млн объектов. Это туристические маршруты, исторические достопримечательности, памятники ВОВ, гостиницы, вузы, рабочие вакансии, даже рыболовные места и фестивали. Информация о Беларуси представлена на сервисах "Я - Турист" и "Я - Работник". Один из новых проектов - "Я - Инвестор".

Геопортал СНГ - первый межгосударственный проект стран Содружества в сфере пространственных данных. Цифровая платформа заработала в 2026 году. Публичная часть портала размещена на официальном сайте Содружества. С начала 2026 года Геопортал посетили более 50 тыс. пользователей.