От древних рецептов до клиник будущего: как работает современная китайская медицина

Краткий пересказ от ИИ

Китай принял форум Шанхайской организации сотрудничества по традиционной медицине.

Делегация Совета Республики предметное знакомство с фармкомпаниями, учреждениями образования и передовыми клиниками, где традиционная медицина органично дополняет современные подходы к лечению и профилактике заболеваний.

На учебных занятиях в Цзянсийском университете традиционной китайской медицины студенты узнают все секреты древних рецептур. Основанный в конце 50-х годов прошлого века - вуз стал альма-матер для именитых академиков и врачей, мастеров традиционной медицины. В университете обучается более 22 тыс. студентов.

Ректор университета Чжу Вэйфэн отметила, что китайская молодежь любит традиционную медицину. Об этом говорят и ежегодные цифры набора, и высокие проходные баллы.

Чжу Вэйфэн, ректор Цзянсийского университета традиционной китайской медицины (Китай):

"Ежегодно мы набираем более четырех тысяч студентов. Университет создает для студентов хорошую платформу: мы работаем в соответствии с государственными стандартами, соединяя теорию с практикой, а также внедрили модель подготовки кадров. Студенты могут уже на первом курсе вместе с известными наставниками выходить в клинику и наблюдать на практике то, что изучают в теории: учиться у мастеров духу самоотдачи, стремлению к совершенству и врачебному искусству".

Развивает университет и международный диалог с Беларусью. Уже установлены контакты с Белорусским государственным медицинским университетом, создан Центр интегративной традиционной медицины совместно с Национальной академией наук.

Уникальное производство: синтез науки и традиционных рецептов

Недалеко от кампуса университета в Наньчане располагается фармкомпания, успех которой напрямую связан с университетской наукой. Ранее предприятие работало при Цзянсийском институте. Сегодня здесь занимаются исследованиями, разработкой и продажей готовых препаратов традиционной китайской медицины.

Автоматизация производства - 95 %

Практически все задачи выполняют роботы, мозговой центр - это центр контроля. Всего работают два человека, которые следят за всеми процессами, что проходят на производстве.

Два человека следят за всеми процессами, что проходят на производстве

Для запуска производственной линии нужно всего 10 человек. Широкое внедрение цифровых решений позволяет это сделать. Ставка на классические рецепты и интеллектуальное производство, а истории успеха включены китайскими властями в практические кейсы цифровых лидеров КНР.

Медцентры будущего: познавательный опыт Китая

Вниманию белорусской делегации представлены и социальные объекты Наньчана. Филиал больницы Лунхуа при Шанхайском университете ТКМ был открыт несколько лет назад. В комплексе - стационар, амбулатория, лечебно-диагностический и многофункциональный корпус. Идея заключалась в создании высококлассного регионального медицинского центра.

Игорь Брилевич, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Интересно было познакомиться с тем, как организована работа. В первую очередь больницы, в которых активно переплетены формы традиционной и современной медицины. Интересно было проанализировать и сопоставить те подходы, которые существуют и у нас в стране".

Интерес вызывают и наработки партнеров по внедрению искусственного интеллекта и современных технологий.

Совместные усилия: кооперация профессионалов

Однако стоит заметить, именно совместные усилия в этом направлении позволяют достигать новых впечатляющих результатов. Недавний пример: белорусские и китайские хирурги провели операцию пациенту на расстоянии 6 тыс. километров. Оперативные вмешательства такого уровня требуют не только профессионализма, но и качественной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для взаимодействия станет и активная работа на межрегиональном треке.

Александр Шевченко, Генеральный консул Беларуси в Шанхае: "Административный центр провинции, город Наньчан, собирает форум ШОС в области традиционной медицины. И надо отметить, что именно здесь сконцентрированы ведущие предприятия традиционной китайской медицины. Это особое направление, к которому мы готовы. Это интересное направление, которое, я думаю, со временем приживется в Беларуси. У нас заложены хорошие отношения между учреждениями здравоохранения и образования".

Созидательный диалог: обмен опытом по многим вопросам

Подобные международные форумы - отличная возможность не только узнать об опыте, например, стран ШОС в области традиционной медицины, но и обсудить с партнерами более широкую повестку созидательного диалога.