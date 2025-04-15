От душа до Wi-Fi. Четыре современные зоны ожидания появятся на границе в Беларуси

Четыре современные зоны ожидания появятся на границе в Беларуси. Об этом рассказал председатель Таможенного комитета Владимир Орловский во время единого дня информирования. Он прошел в пункте пропуска "Козловичи". Именно здесь создают самую большую площадку. Она рассчитана на 800 мест и сможет сократить очередь на полтора километра.



Зона ожидания - по самым современным стандартам - от душа до WiFi. Открыть ее планируют в этом году. Другие площадки разместятся у пунктов пропуска "Варшавский мост", "Каменный лог", "Григоровщина".

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Основной же темой сегодня стало 80-летие Великой Победы. Таможенники активно вносят свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной - устанавливают биографические данные ветеранов, общаются с их родственниками, благоустраивают места захоронений.

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Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Белорусы сейчас четко понимают, что без прошлого нет будущего. Для нас в прошлом - это, конечно, главное событие - это Великая Победа в Великой Отечественной войне. Мы это понимаем четко и этому учим наших сотрудников. Самое главное - молодежь. Эта связь поколений. Без нее, конечно, не будет нормального развития страны".

Вера Базака, главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни:

"Ежегодно мы, конечно же, готовимся к празднику Великой Победы. И в этом году мы готовимся по-особенному. Запустили такой масштабный проект по установлению и увековечиванию всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые работали в Брестской таможне. Была проведена масштабная исследовательская работа. Сотрудники таможни - молодые ребята - поднимали лично архивные дела, которые у нас есть".

Ситуация на границе непростая