От Египта до Индии: Слуцкий сыродельный комбинат осваивает новые рынки сбыта

Расширять географию стран-партнеров - процесс хлопотный и непрерывный. Благодаря качеству, натуральному составу и доступности продукты "Сделано в Беларуси" обрели международное признание благодаря слаженной работе отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Так, например, Слуцкий сыродельный комбинат сегодня поставляет свою продукцию более чем в 30 стран мира.

Особое место в структуре хозяйства занимает именно производство сливочного масла - за первое полугодие экспортировано практически 10 тыс. т продукта.

Вот уже 45 лет комбинат - один из самых крупных агропромышленных холдингов страны не только в центральном регионе, но и во всей республике. Здесь ежедневно производят порядка 25 т сливочного масла.

Чтобы получить 1 кг готового сливочного масла, необходимо 20 кг молока и 2 л сливок. Производство строго автоматизировано: натуральные сливки, пастеризация и никаких растительных добавок. Безотходный цикл позволяет отправлять сливки на масло, а обезжиренное молоко - на сушку, выжимая максимум эффективности из каждого литра.

"На предприятие поступает молоко от коров, выращенных на собственных молочно-товарных фермах. Все молоко поступает, охлаждается, хранится. Далее происходит этап сепарирования и разделения молока на две фракции - ОБМ и сливки. Сливки, полученные от данного молока, поступают на производство нашего сладкосливочного масла. Проходит этап пастеризации, далее сливки поступают в емкости, где проходит этап физического созревания. Естественно, проходит этап подогрева и подачи на маслоизготовитель непрерывного способа взбивания", - рассказала главный технолог производственного отдела Слуцкого сыродельного комбината Кристина Ефимцева.

"Традиционно основным нашим партнером является Российская Федерация. Туда мы отправили более 6 тысяч тонн масла. Также это, конечно, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и все страны СНГ и ЕАЭС. В этом году из интересного были поставки в такие страны, как Индия. Также попробовали экспортировать в Египет, Либерию. И сегодня разрабатываем план поставок в Индонезию", - отметила ведущий специалист отдела по внешнеэкономической деятельности Слуцкого сыродельного комбината Светлана Жукова.

Здесь помимо сливочного масла производят сыры различных видов, майонез, сметану, а также творог. Благодаря масштабу хозяйства Слуцкий сыродельный комбинат закрывает не только потребности внутреннего рынка, но и экспортирует продукцию в зарубежные страны.