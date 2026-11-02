Краткий пересказ от ИИ

Как сохранить мир, когда недальновидные западные политики упорно ведут планету к новой глобальной войне, а привычная система международных отношений трещит по швам? Ответ на этот вызов очевиден - Евразии жизненно необходима принципиально новая архитектура безопасности. Именно об этом 3 ноября будут говорить в Минске на IV Международной конференции по евразийской безопасности - форуме, который возвращает мир к здравому смыслу.

В Минск съезжаются свыше 600 делегатов из 50 стран мира

Форум принимает, пожалуй, самое футуристическое здание Минска - знаменитая "Ромашка". Этот монолитный цветок из бетона и стекла в самом центре города строился как символ архитектурного вызова и опережающей время инженерной мысли. И сегодня в его конструкции читается глубокий геополитический смысл: лепестки здания, как и страны нашей большой Евразии, удерживают один общий, единый купол. Если повредить один, хрупкое равновесие не устоит.

И масштаб ожиданий под этим монолитным куполом в этом году бьет все рекорды. IV Международная конференция по евразийской безопасности готовится объединить более 600 участников из 50 государств мира. Инициатива, выдвинутая Президентом Александром Лукашенко 3 года назад (осенью 2023-го) сегодня превратила эту площадку в мощнейшую глобальную диалоговую платформу.

Олег Лушников, председатель комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России:

"Минск всегда имеет такой имидж переговорной площадки, то есть очень эффективный. Это точка, где можно договориться практически всем обо всем. Действительно, пожалуй, самое удачное место, такой перекресток путей и для Запада, и для Востока, и для Большой Евразии в том числе. Привычные нам механизмы международных отношений за последние годы потерпели крах. Поэтому нужна такая площадка, где дипломаты, общественные деятели, эксперты, представители академической науки могли бы взаимодействовать в плане выработки общих точек, общих подходов для всех стран Большой Евразии. То есть здесь Минск как раз выступает прекрасной площадкой для достижения консенсуса".

Наш общий евразийский дом сегодня действительно штормит. И то, что сотни влиятельных людей вопреки всем барьерам едут сюда, доказывает: Минск жизненно необходим как интеллектуальный центр надежды. В белорусскую столицу съезжаются высшие должностные лица, дипломаты, авторитетные ученые и парламентарии.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик (Россия):

"В любом случае диалог необходим. Вопрос, готовы ли к этому диалогу западные элиты, мы видим достаточно разноречивую информацию, но те эксперты, представляющие западные страны, которые здесь будут завтра и еще продолжат работу, это все-таки шанс на то, что мы услышим друг друга. Конечно же, нынешняя конференция - подтверждение статуса Минска как важнейшей площадки, где Восток и Запад могут искать варианты сближения".

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. На площадке будут работать главы исполнительных структур ОДКБ, ШОС и СНГ, а также впервые в истории генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу. За этим масштабом стоит обостренное, глубинное человеческое стремление найти выход из глобального тупика.

Арман Абовян, руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения":

"Евразийская конференция по безопасности, которая каждый год проходит в Минске, на мой взгляд, является совершенно уникальнейшей площадкой, если не единственной в мире, где оппоненты, даже самые яростные могут друг с другом обсуждать самые острые проблемы, просто видя друг друга, почему бы и нет, даже физически. Это очень важно в современном мире, потому что мы имеем ситуацию, когда постоянные эскалационные отношения между странами постоянно выливаются в какие-то войны, постоянно выливаются в какие-то конфликты, где гибнут тысячи и тысячи людей. Беларусь на самом деле сделала почти невозможное, создала площадку, куда едут практически со всех стран люди, специалисты, политики, политологи и так далее, которые пытаются решить вопросы и обсудить вопросы, которые могут привести либо уже привели к конфликтам".

Уникальность минского процесса еще и в том, что он опирается на мощный исторический и стратегический фундамент. Значение нашего региона на мировой шахматной доске всегда было определяющим. Еще в 90-х годах бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Збигнев Бжезинский откровенно признавал, что на Евразию приходится 3/4 населения Земли и столько же мировых энергетических запасов, а ее потенциальная мощь превосходит американскую. В Вашингтоне всегда четко осознавали этот колоссальный потенциал, а потому десятилетиями выстраивали стратегию искусственного раскола континента, то, что в режиме острой конфронтации мы наблюдаем и сегодня. Но время однополярного диктата ушло. За эти годы так называемый минский процесс кардинально изменился, перейдя от абстрактного поиска компромиссов к проектированию реального единства.

Рагендра Сингх Ядав, директор центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института Вооруженных сил Индии:

"Я на этой конференции уже во второй раз. Хочу сказать, что в этой части мира не хватало такого форума. Он как раз и нужен для обсуждения насущных проблем региона. И что важно - нам нужно решить эти проблемы без применения оружия, без разделения на блоки, важно договариваться. Я хочу сказать, что с точки зрения глобальной безопасности ситуация тревожная. А ведь все хотят жить в мире, строить семьи, развиваться и наслаждаться жизнью".

Но за сложными дипломатическими терминами, контурами единства и геополитическими стратегиями всегда стоит нечто гораздо большее. То, ради чего и затевается этот непростой диалог. Это обычная человеческая жизнь. Возможность просто просыпаться под мирным небом, без страха смотреть в завтрашний день и не бояться за тех, кого мы любим. Именно об этой глубинной, душевной и самой главной ценности говорил Александр Лукашенко еще в 2024 году, выступая на II Минской международной конференции. Его слова остаются главным ориентиром форума.

Минск, 31.10.2024

"Безопасность - лишь одно из звеньев в системе общечеловеческих ценностей. Но это база, без которой все остальное невозможно, будет пустотой. Надо уйти от предрассудков и стереотипов и начать кропотливо выстраивать диалог, шаг за шагом искать точки соприкосновения и сближения. Давайте думать, как в Беларуси часто говорят, не о себе. Давайте подумаем о наших детях, о наших внуках. Им жить после нас, очень важно, что мы им оставим, какой мир. Нам всем нужен такой мир, в котором хочется жить и развиваться. Мир, который не стыдно передать будущим поколениям", - отметил Президент Беларуси.

Беларусь хорошо помнит шрамы прошлых войн и знает цену миру. Именно в условиях тотального вакуума безопасности минский форум становится важнейшим стабилизатором. На его профильных секциях аналитики и военные эксперты детально препарируют ключевые вызовы этого транзитного периода: стремительную милитаризацию восточноевропейского региона, жесткие санкционные войны и трансграничные угрозы кибербезопасности. Это те реальные вызовы, которые требуют создания независимой евразийской архитектуры взамен рухнувшей старой.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Отдельный вопрос - это этика применения искусственного интеллекта в военной сфере. Этот вопрос, мне кажется, будет даже таким акцентуальным на этой конференции. Кто в конечном итоге нажимает эту кнопку? Получается, что чем быстрее растут возможности автоматизированных систем, тем важнее договариваться о правилах их применения. Вот здесь и нужен международный диалог, включая минскую конференцию. И это может быть даже больше, чем сама гонка вооружений".

Диалог вопреки всему сегодня - уже вопрос выживания. Прежние международные институты парализованы, а глобальный вакуум безопасности перетрясает весь мировой порядок. Старая система ожесточенно сопротивляется новому многополярному миру. По оценкам аналитиков, этот болезненный транзит займет до 20 лет, спокойной жизни ждать не приходится. В этих условиях Минск берет на себя роль ключевого стабилизатора. А главным практическим ответом на этот период турбулентности призвана стать Евразийская хартия многообразия и многополярности. Зародившись как идея на минской конференции еще в 2023 году, документ прошел длительный путь доработки и уже был представлен министрами иностранных дел Беларуси и России на площадке ООН.

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Идея хартии не взята с потолка. Она является одним из практических элементов инициативы признания путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. Эту идею выдвинул глава государства на саммите ООН в 2005 году. Инициатива о разработке хартии созвучна российской инициативе о Большом евразийском партнерстве и также китайской инициативе о Сообществе единой судьбы человечества. Хартия призвана закрепить принципы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности на Евразийском континенте в эпоху многополярности, включая принципы равенства, неделимости безопасности и ответственности стран континента за решение проблем региональной безопасности, а также заложить основу новой архитектуры международной безопасности".

На сегодняшний день к его обсуждению и принятию на разном уровне привлечено около 47 государств. На нынешней конференции в "Ромашке" документ может быть представлен в окончательном виде.

Залы "Ромашки" пока пустуют, но уже 3 ноября под монолитным куполом будет вершиться большая история. Бетонные лепестки здания выдержали испытание временем, доказав свою прочность. И сегодня главная надежда сотен делегатов со всего континента заключается в том, чтобы и евразийское единство оказалось столь же монолитным. А импульс мира, который пойдет отсюда, смог прорасти сквозь любые барьеры и глобальную конфронтацию. Ведь в конечном итоге купол у нас один на всех.