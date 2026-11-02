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От глобального кризиса к евразийскому единству: повестка IV Международной конференции в Минске

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Как сохранить мир, когда недальновидные западные политики упорно ведут планету к новой глобальной войне, а привычная система международных отношений трещит по швам? Ответ на этот вызов очевиден - Евразии жизненно необходима принципиально новая архитектура безопасности. Именно об этом 3 ноября будут говорить в Минске на IV Международной конференции по евразийской безопасности - форуме, который возвращает мир к здравому смыслу.

В Минск съезжаются свыше 600 делегатов из 50 стран мира

Форум принимает, пожалуй, самое футуристическое здание Минска - знаменитая "Ромашка". Этот монолитный цветок из бетона и стекла в самом центре города строился как символ архитектурного вызова и опережающей время инженерной мысли. И сегодня в его конструкции читается глубокий геополитический смысл: лепестки здания, как и страны нашей большой Евразии, удерживают один общий, единый купол. Если повредить один, хрупкое равновесие не устоит.

И масштаб ожиданий под этим монолитным куполом в этом году бьет все рекорды. IV Международная конференция по евразийской безопасности готовится объединить более 600 участников из 50 государств мира. Инициатива, выдвинутая Президентом Александром Лукашенко 3 года назад (осенью 2023-го) сегодня превратила эту площадку в мощнейшую глобальную диалоговую платформу.

Олег Лушников, председатель комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России

Олег Лушников, председатель комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России:

"Минск всегда имеет такой имидж переговорной площадки, то есть очень эффективный. Это точка, где можно договориться практически всем обо всем. Действительно, пожалуй, самое удачное место, такой перекресток путей и для Запада, и для Востока, и для Большой Евразии в том числе. Привычные нам механизмы международных отношений за последние годы потерпели крах. Поэтому нужна такая площадка, где дипломаты, общественные деятели, эксперты, представители академической науки могли бы взаимодействовать в плане выработки общих точек, общих подходов для всех стран Большой Евразии. То есть здесь Минск как раз выступает прекрасной площадкой для достижения консенсуса".

Наш общий евразийский дом сегодня действительно штормит. И то, что сотни влиятельных людей вопреки всем барьерам едут сюда, доказывает: Минск жизненно необходим как интеллектуальный центр надежды. В белорусскую столицу съезжаются высшие должностные лица, дипломаты, авторитетные ученые и парламентарии.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик (Россия)

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик (Россия):

"В любом случае диалог необходим. Вопрос, готовы ли к этому диалогу западные элиты, мы видим достаточно разноречивую информацию, но те эксперты, представляющие западные страны, которые здесь будут завтра и еще продолжат работу, это все-таки шанс на то, что мы услышим друг друга. Конечно же, нынешняя конференция - подтверждение статуса Минска как важнейшей площадки, где Восток и Запад могут искать варианты сближения".

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. На площадке будут работать главы исполнительных структур ОДКБ, ШОС и СНГ, а также впервые в истории генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу. За этим масштабом стоит обостренное, глубинное человеческое стремление найти выход из глобального тупика.

Арман Абовян, руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения"

Арман Абовян, руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения":

"Евразийская конференция по безопасности, которая каждый год проходит в Минске, на мой взгляд, является совершенно уникальнейшей площадкой, если не единственной в мире, где оппоненты, даже самые яростные могут друг с другом обсуждать самые острые проблемы, просто видя друг друга, почему бы и нет, даже физически. Это очень важно в современном мире, потому что мы имеем ситуацию, когда постоянные эскалационные отношения между странами постоянно выливаются в какие-то войны, постоянно выливаются в какие-то конфликты, где гибнут тысячи и тысячи людей. Беларусь на самом деле сделала почти невозможное, создала площадку, куда едут практически со всех стран люди, специалисты, политики, политологи и так далее, которые пытаются решить вопросы и обсудить вопросы, которые могут привести либо уже привели к конфликтам".

Уникальность минского процесса еще и в том, что он опирается на мощный исторический и стратегический фундамент. Значение нашего региона на мировой шахматной доске всегда было определяющим. Еще в 90-х годах бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Збигнев Бжезинский откровенно признавал, что на Евразию приходится 3/4 населения Земли и столько же мировых энергетических запасов, а ее потенциальная мощь превосходит американскую. В Вашингтоне всегда четко осознавали этот колоссальный потенциал, а потому десятилетиями выстраивали стратегию искусственного раскола континента, то, что в режиме острой конфронтации мы наблюдаем и сегодня. Но время однополярного диктата ушло. За эти годы так называемый минский процесс кардинально изменился, перейдя от абстрактного поиска компромиссов к проектированию реального единства.

Рагендра Сингх Ядав, директор центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института Вооруженных сил Индии

Рагендра Сингх Ядав, директор центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института Вооруженных сил Индии:

"Я на этой конференции уже во второй раз. Хочу сказать, что в этой части мира не хватало такого форума. Он как раз и нужен для обсуждения насущных проблем региона. И что важно - нам нужно решить эти проблемы без применения оружия, без разделения на блоки, важно договариваться. Я хочу сказать, что с точки зрения глобальной безопасности ситуация тревожная. А ведь все хотят жить в мире, строить семьи, развиваться и наслаждаться жизнью".

Но за сложными дипломатическими терминами, контурами единства и геополитическими стратегиями всегда стоит нечто гораздо большее. То, ради чего и затевается этот непростой диалог. Это обычная человеческая жизнь. Возможность просто просыпаться под мирным небом, без страха смотреть в завтрашний день и не бояться за тех, кого мы любим. Именно об этой глубинной, душевной и самой главной ценности говорил Александр Лукашенко еще в 2024 году, выступая на II Минской международной конференции. Его слова остаются главным ориентиром форума.

Минск, 31.10.2024

"Безопасность - лишь одно из звеньев в системе общечеловеческих ценностей. Но это база, без которой все остальное невозможно, будет пустотой. Надо уйти от предрассудков и стереотипов и начать кропотливо выстраивать диалог, шаг за шагом искать точки соприкосновения и сближения. Давайте думать, как в Беларуси часто говорят, не о себе. Давайте подумаем о наших детях, о наших внуках. Им жить после нас, очень важно, что мы им оставим, какой мир. Нам всем нужен такой мир, в котором хочется жить и развиваться. Мир, который не стыдно передать будущим поколениям", - отметил Президент Беларуси.

Беларусь хорошо помнит шрамы прошлых войн и знает цену миру. Именно в условиях тотального вакуума безопасности минский форум становится важнейшим стабилизатором. На его профильных секциях аналитики и военные эксперты детально препарируют ключевые вызовы этого транзитного периода: стремительную милитаризацию восточноевропейского региона, жесткие санкционные войны и трансграничные угрозы кибербезопасности. Это те реальные вызовы, которые требуют создания независимой евразийской архитектуры взамен рухнувшей старой.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Отдельный вопрос - это этика применения искусственного интеллекта в военной сфере. Этот вопрос, мне кажется, будет даже таким акцентуальным на этой конференции. Кто в конечном итоге нажимает эту кнопку? Получается, что чем быстрее растут возможности автоматизированных систем, тем важнее договариваться о правилах их применения. Вот здесь и нужен международный диалог, включая минскую конференцию. И это может быть даже больше, чем сама гонка вооружений".

Диалог вопреки всему сегодня - уже вопрос выживания. Прежние международные институты парализованы, а глобальный вакуум безопасности перетрясает весь мировой порядок. Старая система ожесточенно сопротивляется новому многополярному миру. По оценкам аналитиков, этот болезненный транзит займет до 20 лет, спокойной жизни ждать не приходится. В этих условиях Минск берет на себя роль ключевого стабилизатора. А главным практическим ответом на этот период турбулентности призвана стать Евразийская хартия многообразия и многополярности. Зародившись как идея на минской конференции еще в 2023 году, документ прошел длительный путь доработки и уже был представлен министрами иностранных дел Беларуси и России на площадке ООН.

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Идея хартии не взята с потолка. Она является одним из практических элементов инициативы признания путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. Эту идею выдвинул глава государства на саммите ООН в 2005 году. Инициатива о разработке хартии созвучна российской инициативе о Большом евразийском партнерстве и также китайской инициативе о Сообществе единой судьбы человечества. Хартия призвана закрепить принципы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности на Евразийском континенте в эпоху многополярности, включая принципы равенства, неделимости безопасности и ответственности стран континента за решение проблем региональной безопасности, а также заложить основу новой архитектуры международной безопасности".

На сегодняшний день к его обсуждению и принятию на разном уровне привлечено около 47 государств. На нынешней конференции в "Ромашке" документ может быть представлен в окончательном виде.

Залы "Ромашки" пока пустуют, но уже 3 ноября под монолитным куполом будет вершиться большая история. Бетонные лепестки здания выдержали испытание временем, доказав свою прочность. И сегодня главная надежда сотен делегатов со всего континента заключается в том, чтобы и евразийское единство оказалось столь же монолитным. А импульс мира, который пойдет отсюда, смог прорасти сквозь любые барьеры и глобальную конфронтацию. Ведь в конечном итоге купол у нас один на всех.

Разделы:

ОбществоВ миреМинск

Теги:

Евразийская хартия многообразия и многополярностиконференция по безопасностиэксперты

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