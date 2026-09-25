От именитых академиков до юных исследовательниц: первый форум женщин-ученых прошел в Минске

Первый форум женщин-ученых Беларуси прошел в Минске. Сотни представительниц собрались на одной площадке, чтобы и заявить о себе, и предложить новое, в том числе для экономики страны.

Белорусская наука сегодня говорит и женским голосом. Почти 40 % от общего количества исследователей в стране - представительницы прекрасного пола. Направить этот мощный интеллектуальный потенциал - задача первого форума женщин-ученых, который собрал около 300 человек из разных городов Беларуси.

В программе не только дискуссии, но и практическая основа. Обсудили вопросы детской и взрослой онкологии, тренды в косметологии, погрузятся в цифровую вселенную на основе искусственного интеллекта. Особое внимание - идеям молодых ученых.

Юлия Кочурко, начальник управления научно-организационной правовой работы, председатель первичной организации БСЖ НАН Беларуси:

"Основной аспект, конечно, сделан на секции. Это 6 секций по основным направлениям науки: биологические, медицинские, социальные, гуманитарные, технические. Они раскроют себя во всех различных направлениях".

Татьяна Зубарь, ведущий научный сотрудник НПЦ по материаловедению НАН Беларуси:

"Мы занимаемся электромагнитным экранированием. Это направление в современном материаловедении необходимо для обеспечения электромагнитной безопасности. Работают телефоны рядом с колонками, вы чувствуете, слышите эти помехи. То же самое происходит, но в невидимом для нас мире, со сбоями в другой электронике, технике. Нам необходимо защищать эту технику от паразитного излучения".

Марина Лебедевич, старший научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси:

"Я занимаюсь вопросами социальной политики, в том числе стимулированием мотивации труда, поскольку работаю в секторе политики занятости и рынка труда. Также я занимаюсь пенсионной политикой, молодежной и затрагиваю вопросы развития зеленой экономики, циркулярной экономики, что сейчас особенно актуально. Я занималась исследованием зеленых профессий, т. е. как они к нам приходят, какие профессии появятся в будущем".

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Много женщин работают в разных направлениях: это гуманитарное, литература, культура, искусство, биологическое, биотехнологии, медицина. В направлениях, которые казались всегда исконно мужскими (физика, математика) уже около 30 % исследователей - это женщины".

В Беларуси более половины обучающихся в магистратуре, аспирантуре и докторантуре - женщины. Среди обладателей ученых степеней каждая третья - кандидат наук, каждая пятая - доктор. Чаще всего дамы выбирают медицинские науки, реже - технические.