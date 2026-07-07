От карьерных гигантов до ванильного пломбира: что скрывается за белорусским Знаком качества

Белорусское качество - бренд, за которым стоит огромный труд белорусов. Благодаря им отечественная продукция давно вышла за рамки локального рынка. Ее ценят на всех континентах за строгое соблюдение стандартов, натуральность и надежность. Лучшая из лучших удостоена Государственного знака качества. Традицию еще с советских времен возродили уже в современной Беларуси в 2024 году.

Первые в БССР и в современной Беларуси карьерные самосвалы БЕЛАЗа удостоены Государственного знака качества. Традиция началась с модели 540, которая была по сути революционной в мировом и советском автомобилестроении, в карьерный самосвал БЕЛАЗ-540 внедрили технологии, которые ранее никогда не применялись на серийных грузовиках в СССР: плавный ход, передовая компоновка, уникальные инженерные решения. А преемник уже в современной Беларуси - карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513.

Александр Насковец, генеральный конструктор БЕЛАЗа:

"В машине предусмотрены круговой видеообзор, кондиционирование кабины, интеллектуальная система мониторинга транспортного средства. Все разработки нашего завода внедряются сначала на этой модели, а потом уже распространяются на все остальные".

Это самый востребованный и массовый грузовик завода, который занимает более 70 % мирового рынка в своем классе грузоподъемности. Недавно уже с модификацией D БЕЛАЗ забрал еще одну награду - "Товар Союзного государства".

"Основной рынок - это Российская Федерация. Также эти машины хорошо были востребованы и до сих пор востребованы в Болгарии, в Сербии. В Монголии и Чили работали эти машины и работают до сих пор", - отметил Александр Насковец.

Как делается то самое мороженое из детства? Кобринский пломбир "1962" с ароматом ванили в вафельном стаканчике производится по рецептуре еще того времени: натуральный состав, никаких искусственных стабилизаторов. В 2026-м товар удостоен Знака качества.

"Наша продукция достойная. Ее любят не только на местном рынке, но и далеко за пределами нашей страны. У нас поставки даже в Китай были. И все знают о высоком качестве продукции, которая производится на нашем предприятии", - поделилась мастер цеха Кобринского сыродельного комбината Татьяна Шеремета.

Более 50 видов мороженого - за 2025 год продали более 14 т. Лидером по продажам, конечно, стала легендарный пломбир "1962".

Получить Знак качества еще в советские годы было непросто - нужно было пройти многочисленные испытания, проверку документации, строгий контроль комиссии, но гарантированно это продукция считалась лучшей.

Оршанский льнокомбинат - единственное предприятие на постсоветском пространстве с полным циклом производства льняных тканей, а еще это один из крупнейших текстильных комбинатов в Европе.

Комплекты льняного постельного белья, полульняной умягченный плед - текстиль, который получил отличительный знак.

"Постельное белье, столовые принадлежности, полотенца, салфетки, брендовая одежда, пледы - у нас очень большой ассортимент. Это все-таки натуральный продукт, в нем летом не жарко, зимой не холодно", - рассказала ткач фабрики Nº 3 Оршанского льнокомбината Елена Кресс.

Натуральный и приятный на ощупь материал, эстетичный вид, который впишется в любой интерьер, а также высокое качество по доступной цене - то, к чему стремится каждый производитель.

Когда твою продукцию отмечают на таком высоком уровне, это означает, что она безопасна, экологична, инновационна, технологична и эстетична - пять граней настоящего качества.