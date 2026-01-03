3.70 BYN
От хобби до Олимпиады - как в Беларуси растет индустрия киберспорта
Киберспорт для сотен белорусских ребят не хобби, а серьезная работа. Путь к мечте и, возможно, будущее. Здесь не стреляют просто так. Здесь идет настоящая спортивная война. Скорость реакции измеряется в миллисекундах, а цена ошибки вылет из турнира.
У них свой язык общения и свои знаменитости. Зачастую даже топовых киберспортсменов знают лишь по их игровым никнеймам.
Но как в Беларуси, где еще недавно о киберспорте говорили с недоверием, появились свои звезды, свои лиги и даже олимпийские амбиции. И кому вообще нужен этот сидячий спорт? Об этом вы узнаете в "Специальном репортаже".
Минск и регионы делают ставку на профессиональный гейминг - от детских академий до национальной лиги по Counter-Strike. Таланты вроде 9-летнего Хана уже в Team Spirit, команды имеют тренеров и психологов, а клубы растут по всей стране. Индустрия вышла из подвалов, собирает тысячи болельщиков, а впереди - дебют на Олимпиаде и первые медали.
За мониторами сидят не просто геймеры, а киберспортсмены. Их тренировки длятся по 6, 8, а то и 10 ч в день. Их команды имеют тренеров, психологов и менеджеров. А за самыми талантливыми команды следят буквально с малых лет.
Например, Амир Дорчинов под ником Хан в начале прошлого года подписал контракт с командой Team Spirit в возрасте 9 лет, став самым молодым игроком команды в истории CS 2. Адиль ShaLun Советов в 8-летнем возрасте заключил ученический контракт с Aurora Gaming. Это, по сути, детская академия при клубе.
У нас есть цифры. Они все, играя, оставляют цифры. Я четко понимаю, сколько часов он отыграл, какое количество у него Elo, например. И я понимаю насколько он перспективен.
"Дальше еще менталочка работает, безусловно, - добавил он. - Ведь они же разбросаны по всей стране. Дальше их нужно собрать, вместе посадить на сборы. Они начинают выяснять отношения между собой с точки зрения взаимодействия. Одно дело в игре, а другое дело в жизни. Поэтому мы практикуем в том числе общение с психологом".
К слову, в той же команде из Белграда Team Spirit играет наш соотечественник tN1R (Андрей Татаринович). За свою карьеру он сыграл более 340 матчей, заработав пару десятков тысяч долларов призовых. В его послужном списке множество успешных выступлений, включая несколько золотых и серебряных медалей на крупных турнирах. И для многих белорусских киберов он реальный пример того, как можно подняться в топах.
"Есть такая история, как и в футболе, некоторые люди чуть быстрее думают, чуть быстрее реагируют, но в среднем все перекрывается тяжелой работой, как и в любом другом спорте. Если у тебя нет талантов и предрасположенностей, ты можешь в любом случае развиваться и достигать высот", - подчеркнул игрок команды Meta Arena Алексей Злотковский.
Это, к слову, тот случай, когда увлечение может перерасти во что-то профессиональное. Не секрет, что сегодня подавляющее большинство молодежи во что-то играет. Будь то ПК, консоль или мобильный телефон. И зачастую те же школьники, которым хватает упорства и дисциплины, начинают зарабатывать вполне легальные деньги на своих первых турнирах. Или, скажем, работяга из шахты, который после работы садится за ПК и с командой единомышленников дает волю эмоциям и умениям.
Сегодня путь в киберспорт доступен буквально каждому. С развитием информационных технологий, гаджетов индустрия гейминга становится современным социальным лифтом. Шутка ли в 15 лет зарабатывать на уровне молодого специалиста, скажем, после вуза?
Впрочем, в киберспорте, как и в спорте классическом, все завязано на упорстве, работе и высочайшей конкуренции. Если в условном бассейне с тобой будут соревноваться пару десятков сверстников, то в CS2 даже на локальном уровне соперников будет тысячи.
В минувшем году этой игре исполнилось четверть века. Ее используют почти миллион игроков каждый день. Да и трудно сегодня найти человека, который бы хоть раз не слышал об игре Counter-Strike.
Финал национальной лиги по Counter-Strike собрал 15 клубов со всей страны. В течение нескольких месяцев шли отборочные этапы. К слову, национальная лига со следующего года начнет вести реальную статистику белорусских кибератлетов, что позволит составлять рейтинги и топы, отслеживать их успехи и усилить конкуренцию в среде.
Алексей Кузнецов, заместитель председателя Белорусской федерации киберспорта:
"Киберспорт растет, растет индустрия, растет и количество площадок, мероприятий, турниров. Я недавно общался с представителем из Гомеля, там тоже классно развивается молодежное движение. Это идет по всей республике".
У истоков уже оформленного гейминга в нашей стране стоял руководитель Белорусской федерации киберспорта Денис Богуш. В 2001 году он открыл свой первый клуб, а в 2005-м уже полетел с командой в Сингапур на чемпионат мира. Как отмечает сам функционер, сначала это был подъездный или дворовой киберспорт, но вскоре он перерос в массовый вид спорта. Когда в середине 2000-х, то тут, то там, как грибы, стали расти компьютерные клубы. До широкого развития интернета все играли на LANе.
"Сейчас белорусы заиграны за составы абсолютно разных команд. Состав может быть с корнями из Америки, из Европы, из Азии, и они за них играют. Этот турнир и в целом эта серия турниров направлена на то, чтобы эту "песочницу" покопать и посмотреть, какие здесь есть бриллиантики, чтобы дальше предложить подписать контракты и держать их более-менее в ежовых рукавицах для создания киберспортивной индустрии внутри страны", - обозначил Денис Богуш.
Сегодня в киберспортивной ассоциации 60 юрлиц, а также полсотни клубов по всей стране. Несомненно, Минск как столица притягивает основное внимание. Но и в регионах существуют площадки разного уровня. С развитием индустрии развивается и инфраструктура, причем по мировой спецификации. Например, те же арены собирают с учетом общепринятым в гейминге конфигурациям. От правильных кресел и высоты столов до технического оснащения и возможностей трансляции. Сегодня киберспорт - это не только Минск, это целая экосистема, которая растет по всей стране.
Александр Сударев, директор клуба Skynet (Гродно):
"Компьютерный клуб - это не просто выход в интернет, это киберспортивные игры. Организовалась Белорусская ассоциация компьютерного спорта, членом которой мы являемся. И сейчас все больше и больше в Беларуси появляется клубов, из которых мы приглашаем принять участие вот в этом комьюнити, чтобы мы объединились, могли встречаться, проводили анализы. В стране на сегодняшний день порядка 80-90 клубов".
Еще один шаг, который призван сплотить сообщество, - первая в истории отечественного гейминга премия. Ее провели в канун Нового года, что символично. В номинация были лучшие турниры, лучшие киберспортивные клубы, лучшая инди-игра, а также народный игрок.
Индустрия собирает вокруг себя не только геймеров. Где есть продукт, есть и его разработчик, а также менеджеры, технический состав и площадки, которые собирают всех вместе.
"У каждого есть свои обязанности. У нас есть Broadcast Team - ребята, которые отвечают за трансляцию, есть режиссер, реплейщики, отдельные комментаторы, главный судья, есть event-менеджер, - обозначила медиа-менеджер студенческой лиги и национальной лиги по киберспорту Кристина Шматкова. - Медиа-менеджер - это я. Я отвечаю за все соцсети, за то, чтобы все было классно, все было красиво, чтобы выходили посты".
В стране, кстати, есть женская команда по Counter-Strike. Несмотря на то, что коллектив собрали буквально в этом году, наши девчонки показали достойную игру на отборочном этапе мирового первенства, остановившись всего в матче от финальной части турнира. В белорусском же сегменте девушки сражаются с мужскими командами.
Здесь все как в спорте классическом: тренировки, режим, дисциплина. Без этого представить ни один командный вид просто нельзя.
Еще 15-20 лет назад это было увлечение в подвалах и на съемных квартирах. Сегодня это национальная лига с десятками клубов, телевизионным продакшном и тысячами болельщиков. Здесь воспитывают характер, учат работать в команде и идти к цели, даже если проигрываешь.
Денис Богуш:
"Мы готовимся к Олимпиаде, ждем ее в 2027 году. Надо много сделать, чтобы быть готовыми, чтобы попасть на эту Олимпиаду. Надо работать и по внешнему контуру с точки зрения работы с Международной федерацией, и с игроками. Чемпионат мира - это хорошо, мы чувствуем там силы, чувствуем свое место в этой пищевой цепочке. К Олимпиаде будет готовиться весь мир. Первая Олимпиада, представляете? Привезти первую олимпийскую медаль с киберспортивных игр. Мне кажется, это будет очень серьезная конкуренция".
Киберспорт в Беларуси прошел путь от сомнительного хобби до признанного вида деятельности с олимпийской перспективой. И пускай официального статуса у киберспорта в нашей стране нет, это только начало цифровой эры в белорусском спорте.