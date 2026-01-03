От хобби до Олимпиады - как в Беларуси растет индустрия киберспорта

Фото: Freepik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f1150a-24ee-44a9-b410-62791ffe205f/conversions/bd4b9302-76f8-44f5-aead-69589f4c5ffc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f1150a-24ee-44a9-b410-62791ffe205f/conversions/bd4b9302-76f8-44f5-aead-69589f4c5ffc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f1150a-24ee-44a9-b410-62791ffe205f/conversions/bd4b9302-76f8-44f5-aead-69589f4c5ffc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f1150a-24ee-44a9-b410-62791ffe205f/conversions/bd4b9302-76f8-44f5-aead-69589f4c5ffc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Freepik

Киберспорт для сотен белорусских ребят не хобби, а серьезная работа. Путь к мечте и, возможно, будущее. Здесь не стреляют просто так. Здесь идет настоящая спортивная война. Скорость реакции измеряется в миллисекундах, а цена ошибки вылет из турнира.

У них свой язык общения и свои знаменитости. Зачастую даже топовых киберспортсменов знают лишь по их игровым никнеймам.

Но как в Беларуси, где еще недавно о киберспорте говорили с недоверием, появились свои звезды, свои лиги и даже олимпийские амбиции. И кому вообще нужен этот сидячий спорт? Об этом вы узнаете в "Специальном репортаже".

Специальный репортаж | Киберспорт в Беларуси: как миллисекунды решают все Минск и регионы делают ставку на профессиональный гейминг - от детских академий до национальной лиги по Counter-Strike. Таланты вроде 9-летнего Хана уже в Team Spirit, команды имеют тренеров и психологов, а клубы растут по всей стране. Индустрия вышла из подвалов, собирает тысячи болельщиков, а впереди - дебют на Олимпиаде и первые медали. 03.01.2026 17:58

За мониторами сидят не просто геймеры, а киберспортсмены. Их тренировки длятся по 6, 8, а то и 10 ч в день. Их команды имеют тренеров, психологов и менеджеров. А за самыми талантливыми команды следят буквально с малых лет.

Например, Амир Дорчинов под ником Хан в начале прошлого года подписал контракт с командой Team Spirit в возрасте 9 лет, став самым молодым игроком команды в истории CS 2. Адиль ShaLun Советов в 8-летнем возрасте заключил ученический контракт с Aurora Gaming. Это, по сути, детская академия при клубе.

У нас есть цифры. Они все, играя, оставляют цифры. Я четко понимаю, сколько часов он отыграл, какое количество у него Elo, например. И я понимаю насколько он перспективен. Денис Богуш, председатель Белорусской федерации киберспорта

Киберспортсмен на соревнованиях news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c978a9e9-742a-42c8-9b80-16ab9c007673/conversions/a5d8c669-8208-407d-a61c-5e82e1c19843-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c978a9e9-742a-42c8-9b80-16ab9c007673/conversions/a5d8c669-8208-407d-a61c-5e82e1c19843-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c978a9e9-742a-42c8-9b80-16ab9c007673/conversions/a5d8c669-8208-407d-a61c-5e82e1c19843-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c978a9e9-742a-42c8-9b80-16ab9c007673/conversions/a5d8c669-8208-407d-a61c-5e82e1c19843-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Дальше еще менталочка работает, безусловно, - добавил он. - Ведь они же разбросаны по всей стране. Дальше их нужно собрать, вместе посадить на сборы. Они начинают выяснять отношения между собой с точки зрения взаимодействия. Одно дело в игре, а другое дело в жизни. Поэтому мы практикуем в том числе общение с психологом".

К слову, в той же команде из Белграда Team Spirit играет наш соотечественник tN1R (Андрей Татаринович). За свою карьеру он сыграл более 340 матчей, заработав пару десятков тысяч долларов призовых. В его послужном списке множество успешных выступлений, включая несколько золотых и серебряных медалей на крупных турнирах. И для многих белорусских киберов он реальный пример того, как можно подняться в топах.

"Есть такая история, как и в футболе, некоторые люди чуть быстрее думают, чуть быстрее реагируют, но в среднем все перекрывается тяжелой работой, как и в любом другом спорте. Если у тебя нет талантов и предрасположенностей, ты можешь в любом случае развиваться и достигать высот", - подчеркнул игрок команды Meta Arena Алексей Злотковский.

Алексей Злотковский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a76def58-69da-4ff1-b4b8-e168ae0a92b7/conversions/e4d477ff-7891-4661-88f6-a4a3cdbaad8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a76def58-69da-4ff1-b4b8-e168ae0a92b7/conversions/e4d477ff-7891-4661-88f6-a4a3cdbaad8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a76def58-69da-4ff1-b4b8-e168ae0a92b7/conversions/e4d477ff-7891-4661-88f6-a4a3cdbaad8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a76def58-69da-4ff1-b4b8-e168ae0a92b7/conversions/e4d477ff-7891-4661-88f6-a4a3cdbaad8b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это, к слову, тот случай, когда увлечение может перерасти во что-то профессиональное. Не секрет, что сегодня подавляющее большинство молодежи во что-то играет. Будь то ПК, консоль или мобильный телефон. И зачастую те же школьники, которым хватает упорства и дисциплины, начинают зарабатывать вполне легальные деньги на своих первых турнирах. Или, скажем, работяга из шахты, который после работы садится за ПК и с командой единомышленников дает волю эмоциям и умениям.

Сегодня путь в киберспорт доступен буквально каждому. С развитием информационных технологий, гаджетов индустрия гейминга становится современным социальным лифтом. Шутка ли в 15 лет зарабатывать на уровне молодого специалиста, скажем, после вуза?

Впрочем, в киберспорте, как и в спорте классическом, все завязано на упорстве, работе и высочайшей конкуренции. Если в условном бассейне с тобой будут соревноваться пару десятков сверстников, то в CS2 даже на локальном уровне соперников будет тысячи.

В минувшем году этой игре исполнилось четверть века. Ее используют почти миллион игроков каждый день. Да и трудно сегодня найти человека, который бы хоть раз не слышал об игре Counter-Strike.

Финал национальной лиги по Counter-Strike собрал 15 клубов со всей страны. В течение нескольких месяцев шли отборочные этапы. К слову, национальная лига со следующего года начнет вести реальную статистику белорусских кибератлетов, что позволит составлять рейтинги и топы, отслеживать их успехи и усилить конкуренцию в среде.

Алексей Кузнецов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2356cfee-b992-4c02-a822-0dd7299a0a91/conversions/51dfc55b-c7ce-4555-bae6-95563d27ed3c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2356cfee-b992-4c02-a822-0dd7299a0a91/conversions/51dfc55b-c7ce-4555-bae6-95563d27ed3c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2356cfee-b992-4c02-a822-0dd7299a0a91/conversions/51dfc55b-c7ce-4555-bae6-95563d27ed3c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2356cfee-b992-4c02-a822-0dd7299a0a91/conversions/51dfc55b-c7ce-4555-bae6-95563d27ed3c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Кузнецов, заместитель председателя Белорусской федерации киберспорта:

"Киберспорт растет, растет индустрия, растет и количество площадок, мероприятий, турниров. Я недавно общался с представителем из Гомеля, там тоже классно развивается молодежное движение. Это идет по всей республике".

У истоков уже оформленного гейминга в нашей стране стоял руководитель Белорусской федерации киберспорта Денис Богуш. В 2001 году он открыл свой первый клуб, а в 2005-м уже полетел с командой в Сингапур на чемпионат мира. Как отмечает сам функционер, сначала это был подъездный или дворовой киберспорт, но вскоре он перерос в массовый вид спорта. Когда в середине 2000-х, то тут, то там, как грибы, стали расти компьютерные клубы. До широкого развития интернета все играли на LANе.

"Сейчас белорусы заиграны за составы абсолютно разных команд. Состав может быть с корнями из Америки, из Европы, из Азии, и они за них играют. Этот турнир и в целом эта серия турниров направлена на то, чтобы эту "песочницу" покопать и посмотреть, какие здесь есть бриллиантики, чтобы дальше предложить подписать контракты и держать их более-менее в ежовых рукавицах для создания киберспортивной индустрии внутри страны", - обозначил Денис Богуш.

Денис Богуш news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb9bd754-8f27-43e6-a2ba-ce5510b1a48d/conversions/92a319d3-4fc6-4cbd-905a-98c07e6508c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb9bd754-8f27-43e6-a2ba-ce5510b1a48d/conversions/92a319d3-4fc6-4cbd-905a-98c07e6508c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb9bd754-8f27-43e6-a2ba-ce5510b1a48d/conversions/92a319d3-4fc6-4cbd-905a-98c07e6508c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb9bd754-8f27-43e6-a2ba-ce5510b1a48d/conversions/92a319d3-4fc6-4cbd-905a-98c07e6508c3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня в киберспортивной ассоциации 60 юрлиц, а также полсотни клубов по всей стране. Несомненно, Минск как столица притягивает основное внимание. Но и в регионах существуют площадки разного уровня. С развитием индустрии развивается и инфраструктура, причем по мировой спецификации. Например, те же арены собирают с учетом общепринятым в гейминге конфигурациям. От правильных кресел и высоты столов до технического оснащения и возможностей трансляции. Сегодня киберспорт - это не только Минск, это целая экосистема, которая растет по всей стране.

Александр Сударев, директор клуба Skynet (Гродно):

"Компьютерный клуб - это не просто выход в интернет, это киберспортивные игры. Организовалась Белорусская ассоциация компьютерного спорта, членом которой мы являемся. И сейчас все больше и больше в Беларуси появляется клубов, из которых мы приглашаем принять участие вот в этом комьюнити, чтобы мы объединились, могли встречаться, проводили анализы. В стране на сегодняшний день порядка 80-90 клубов".

Александр Сударев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aea1811a-743c-49d0-9868-37faaaee530d/conversions/ef22cca3-0f4e-41e8-8e75-a81878466fd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aea1811a-743c-49d0-9868-37faaaee530d/conversions/ef22cca3-0f4e-41e8-8e75-a81878466fd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aea1811a-743c-49d0-9868-37faaaee530d/conversions/ef22cca3-0f4e-41e8-8e75-a81878466fd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aea1811a-743c-49d0-9868-37faaaee530d/conversions/ef22cca3-0f4e-41e8-8e75-a81878466fd0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще один шаг, который призван сплотить сообщество, - первая в истории отечественного гейминга премия. Ее провели в канун Нового года, что символично. В номинация были лучшие турниры, лучшие киберспортивные клубы, лучшая инди-игра, а также народный игрок.

Индустрия собирает вокруг себя не только геймеров. Где есть продукт, есть и его разработчик, а также менеджеры, технический состав и площадки, которые собирают всех вместе.

"У каждого есть свои обязанности. У нас есть Broadcast Team - ребята, которые отвечают за трансляцию, есть режиссер, реплейщики, отдельные комментаторы, главный судья, есть event-менеджер, - обозначила медиа-менеджер студенческой лиги и национальной лиги по киберспорту Кристина Шматкова. - Медиа-менеджер - это я. Я отвечаю за все соцсети, за то, чтобы все было классно, все было красиво, чтобы выходили посты".

Кристина Шматкова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a6dba5f-3f89-4d36-a55e-06f50c1f6d52/conversions/ca9041f6-5a80-43f4-8251-86fbb56e7654-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a6dba5f-3f89-4d36-a55e-06f50c1f6d52/conversions/ca9041f6-5a80-43f4-8251-86fbb56e7654-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a6dba5f-3f89-4d36-a55e-06f50c1f6d52/conversions/ca9041f6-5a80-43f4-8251-86fbb56e7654-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a6dba5f-3f89-4d36-a55e-06f50c1f6d52/conversions/ca9041f6-5a80-43f4-8251-86fbb56e7654-xl-___webp_1920.webp 1920w

В стране, кстати, есть женская команда по Counter-Strike. Несмотря на то, что коллектив собрали буквально в этом году, наши девчонки показали достойную игру на отборочном этапе мирового первенства, остановившись всего в матче от финальной части турнира. В белорусском же сегменте девушки сражаются с мужскими командами.

Здесь все как в спорте классическом: тренировки, режим, дисциплина. Без этого представить ни один командный вид просто нельзя.

Еще 15-20 лет назад это было увлечение в подвалах и на съемных квартирах. Сегодня это национальная лига с десятками клубов, телевизионным продакшном и тысячами болельщиков. Здесь воспитывают характер, учат работать в команде и идти к цели, даже если проигрываешь.

Денис Богуш:

"Мы готовимся к Олимпиаде, ждем ее в 2027 году. Надо много сделать, чтобы быть готовыми, чтобы попасть на эту Олимпиаду. Надо работать и по внешнему контуру с точки зрения работы с Международной федерацией, и с игроками. Чемпионат мира - это хорошо, мы чувствуем там силы, чувствуем свое место в этой пищевой цепочке. К Олимпиаде будет готовиться весь мир. Первая Олимпиада, представляете? Привезти первую олимпийскую медаль с киберспортивных игр. Мне кажется, это будет очень серьезная конкуренция".