В Беларуси завершается заготовка желудей дуба черешчатого: лесхозы отрасли собрали уже более 176 тонн природного материала.



Семена отправляются в лесные питомники и современные тепличные комплексы. И это не просто вклад в экологию, а работа на экономическую перспективу: качественный посадочный материал обеспечивает деревообрабатывающую отрасль на несколько десятилетий вперед.

Кофе, оладьи и даже суп - традиция использовать желуди в белорусской кухне имеет давние корни. Но гастрономия - это лишь небольшое дополнение. Основное назначение природного материала сегодня намного масштабнее. Желуди - это живой фундамент для будущих белорусских дубрав. Каждую осень лесхозы Беларуси собирают урожай, и этот год не стал исключением.

Наиболее урожайными выдались Гомельская и Минская области

Наиболее урожайными выдались Гомельская и Минская области - именно здесь собрали наибольшее количество желудей.

Прямое импортозамещение и залог стабильности. В Копыльском лесхозе природный материал собирали не только в лесу, но и на собственной плантации. Здесь уход за деревьями и землей ежедневный, также происходит и защита от вредителей.

Лесоводы применяют сразу две стратегии

Часть собранных семян высевают прямо в открытый грунт для естественного укоренения, а другую часть отправляют в специальные кассеты с закрытой корневой системой. Благодаря этой технологии приживаемость растений достигает почти 100 %. Сеянцы получают мощный старт, легче переносят пересадку и растут быстрее.

Пройдут десятилетия, и эти молодые ростки станут качественной деловой древесиной - востребованным экспортным товаром и основой для отечественного производства мебели и продукции с высокой добавленной стоимостью.