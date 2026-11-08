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На рассвете 22 июня 1941 года на территорию Брестской крепости только за первые полчаса войны было выпущено порядка 5 тыс. снарядов и мин. История бессмертного гарнизона, который больше месяца удерживал превосходящее более чем в два раза силы вермахта, сегодня известна во всем мире.

Сегодня Брестская крепость - это форпост памяти, твердыня исторической правды, место, где на каждом квадратном метре следы от немецкого оружия. Это и есть визуализация нацистской политики уничтожения.

Здесь находятся залы, которые стали местом паломничества миллионов людей. И это не сакральное наследие с чудотворными иконами, это музейная экспозиция, которая вот уже 70 лет в топе у туристов, приезжающих в Беларусь, - Музей обороны Брестской крепости. Его, как и остальные музеи мемориального комплекса, отличает одно: экспозиции расположены в казематах, в которых летом 1941 года шли ожесточенные бои. Здесь сражались и гибли защитники крепости.

Первые экскурсии по цитадели начались практически сразу после освобождения Бреста. В крепости разместились воинские части. И сюда, возвращаясь из Европы, заезжали солдаты и офицеры Красной Армии, чтобы своими глазами увидеть руины цитадели.

quote Замполит 128-го стрелкового Гумбиненского корпуса Стрельцов Василий, подполковник, наверное, стал первым человеком, который здесь проводил экскурсии для военнослужащих, которые ехали через наш город из Европы. Светлана Драневич, завотделом мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

Через несколько лет, когда начался разбор завалов, история обрела предметное подтверждение. В 1949 году были найдены останки 15 защитников крепости, в том числе лейтенанта Алексея Наганова. Предметы музейного значения находили в каждом из крепостных строений.

"В 1951 году на стене каземата у Белостокских ворот была обнаружена надпись "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.07.41 г.", - обозначила Светлана Драневич.

Так как в Бресте своего музея не было, кирпич с надписью защитников отправили в Москву. Через год в Музее Советской Армии, сегодня это Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, появилась первая экспозиция о защитниках Брестской крепости. В самом Бресте не было ни музея, ни экспозиции. Лишь в 1954-м была открыта Комната боевой славы.

quote Командующий нашим белорусским военным округом маршал Тимошенко вышел на уровень Министерства обороны Советского Союза с предложением создать в Брестской крепости полноценный музей. Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

Одновременно с маршалом Семеном Тимошенко к министру обороны Георгию Жукову обратился и писатель Сергей Смирнов, который по всему Советскому Союзу разыскивал защитников Брестской крепости и по крупицам воссоздавал подвиг гарнизона.

"В августе 1956 года был подписан приказ об открытии Музея обороны Брестской крепости. И начались работы. К тому моменту уже были проложены дорожки, были закреплены мемориальные знаки на основных местах боев", - рассказала Светлана Драневич.

За полгода до приказа о создании музея 23 февраля 1956 года в Брестской крепости начала работу комната-музей. Параллельно сотрудники занимались разработкой научной концепции будущего Музея обороны. Его открыли 8 ноября 1956 года.

В 1956 году Музей обороны Брестской крепости представлял собой шесть экспозиционных залов, которые в день открытия посетили более 2 тыс. человек. Но еще до открытия музея в этом здании работала комната-музей, которая за весенне-летний период 1956-го приняла более 15 тыс. посетителей. Это был колоссальный поток людей, учитывая то, что комната-музей работала всего три часа в день, с 12:00 до 15:00. К тому же Брестская крепость - режимный объект, приграничная территория, и попасть сюда можно было лишь по специальным пропускам.

Музей обороны Брестской крепости находился в структуре Министерства обороны, работал ежедневно. В штатном расписании было три сотрудника, включая директора Аркадия Крупенникова.

Александр Коркотадзе:

"Был небольшой штат сотрудников, которые проводили иногда от шести до девяти экскурсий в день. Они успевали заниматься и исследовательской работой, и опросом участников обороны крепости, перепиской с многочисленными семьями людей, служивших здесь, сражавшихся в Брестской крепости в 1941 году".

Музей уже в 1960-е годы стал научно-исследовательским центром. Научным сотрудникам активно помогали сами защитники и участники обороны: их жены, вдовы, дети. Шла работа по установлению имен тех, кто сражался в крепости летом 1941-го. Устанавливали детали обороны на каждом из участков.

"Для них Брестская крепость осталась навсегда. И я сразу вспоминаю слова Петра Михайловича Гаврилова о том, что "нам никогда из крепости не уйти, другого быть не может, мы останемся здесь навсегда". И действительно, они остались здесь навсегда, их подвиг. А нам, кто здесь работал и сегодня работает, повезло. Мы почувствовали, не просто увидели живых свидетелей, а смогли поучиться у них стойкости, мужеству, порядочности, простоте душевной", - отметила ученый секретарь мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Лариса Бибик.

На территории Брестской крепости практически круглый год находили множество предметов. Сегодня они в фондах мемориального комплекса - 98 тыс. единиц хранения. Из них 56 тыс. единиц входят в основной фонд и 9 музейных коллекций: документы, книги, личные вещи, оружие и др.

Наталья Ярмошук, главный хранитель фондов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"Основной фонд занимает большую часть всех хранимых здесь предметов, а это значит, что большинство фотографий и документов - это оригиналы. Но не значит, что научно-вспомогательный фонд не важен. В этот фонд попадают и те предметы, которые имеют очень плохую сохранность, они ветхие. Понятно, что храниться долго они не могут".

Ради сохранности оригинальных фотографий в экспозиции представлены копии. Главная причина - эти предметы светочувствительны. К тому же довоенные снимки, как правило, имеют маленький формат, и рассмотреть их в ходе экскурсий практически невозможно.

"Так важна фотография, которая сделана с оригинала фотографии. И мы не имеем права менять то, что оставила нам история. И когда мы вглядываемся в эти глаза, это действительно для нас какой-то высший суд", - поделилась Лариса Бибик.

quote В этих казематах, где был создан музей, тоже проливалась кровь, сражались, гибли наши солдаты. И когда чувствуешь это, ну невозможно, нельзя схалтурить в этой теме. Александр Коркотадзе

Здесь нет необходимости в современных информационно-коммуникационных технологиях. Приоритет направлен на историческую правду. Ее визуализация повсюду: в документах, предметах, в каждом экспонате.

Музейные стены и своды также являются экспонатом категории "военная реликвия". Практически в каждом зале можно увидеть следы из 1941-го. "Фашисты здесь применили огнеметы, и температура струи огнемета достигала 1 тыс. градусов. Плавился кирпич, стекло, - обозначила старший научный сотрудник мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Марина Кудряшова. - Оплавленный кирпич буквально похож на вулканическую лаву. Все превратилось в единый сплав: и металл, и пули, и гильзы. Иногда даже трудно определить, что этот был за предмет".

Предметы, которые на протяжении десятилетий отдавала земля Брестской крепости: оплавленный металл, стрелянные гильзы, пепел - их объединили в инсталляции под прочным стеклом. Ключевой предмет одной из них - будильник, стрелки которого остановились за несколько минут до 04:00 22 июня 1941 года.

Лариса Бибик:

"Сегодня экспозиция в 10 раз больше, чем то, что было связано с началом нашего большого музейного пространства 1960-х годов. А с 1956 годом даже не подлежит сравнению, насколько разрослось это особое место, музейное место силы, место истории, какого-то духовного состояния гордости, что мы имеем к этому отношение".

В постоянной экспозиции все предметы не представишь. То, что мы видим в музейных залах - лишь небольшая часть - от 3 до 5 %. Это мировая практика. Многие экспонаты в оригинале, например, то же оружие. Но согласно законодательству, оно выведено из боевого состояния. Звезды Героев как особо ценные предметы представлены в виде муляжей. А вот предметы, найденные в руинах крепости, как, к примеру, остатки рации или изрешеченный пулями металл, гильзы - это оригиналы.

"Люди доверяли нам, и порой были обвинения в наш адрес, что мы не все хотим дать в широкий доступ. Это не потому, что мы плохие или хорошие. Они нам доверили, мы должны хранить это, и очень разумно этим национальным сегодня уже достоянием распорядиться. Так, чтобы его правильно смогли прочесть следующие поколения, чтобы это оставалось для них символом, частью какого-то внутреннего кода", - отметила Лариса Бибик.

Часть экспонатов, которые никогда не попадали в постоянную экспозицию, представлены в открытых фондах. Они также молчаливые свидетели войны. Практически на каждом из предметов - свидетельства боев.

Музей обороны - первый из музеев Брестской крепости. Сегодня в мемориальном комплексе их пять. В 2014 году был открыт Музей войны - территория мира, в 2019-м - Летопись Брестской крепости, в 2020-м - Оборона Восточного форта, в 2021-м - филиал "Музей 5 форт".

Несмотря на развитие и увеличение экспозиций, более половины посетителей всех пяти музеев приходится на Музей обороны. Музей обороны Брестской крепости - это далеко не экспозиция с безмолвными предметами и фотографиями. За каждой из них - судьба человека, история героизма, подвига или трагедии. В каждом зале есть свои лица, иногда групповые фото на черном или белом фоне. Многие посетители не делают акцент на фоновом цвете фотографии, а ведь он сразу дает ответ: погиб или выжил защитник крепости.

Защитники крепости наравне с научными сотрудниками создавали этот музей. Они здесь были частыми гостями, проводили экскурсии, работали в музее. Затем сюда на работу приходили их близкие и дети.

За годы существования Музей обороны Брестской крепости посетили порядка 25 млн человек из более чем 140 стран мира. Пик посещаемости пришелся на 1980-е годы: более 1 млн человек в год. Сегодня мемориальный комплекс приближается к цифре советского периода.

В 2025 году Брестская крепость приняла более 720 тыс. человек. Это только по билетам. Никто не считает посетителей, которые просто гуляют по мемориалу. Сотрудники провели около 14 тыс. экскурсий. Это почти 25 тыс. экскурсионных часов.

В 2026 году цифры похожие: за 9 месяцев в Брестской крепости побывали более 670 тыс. человек, проведено порядка 13 тыс. экскурсий.