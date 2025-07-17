От косметических работ до стройки: все школы и гимназии Беларуси готовятся к новому учебному году

Все школы и гимназии Беларуси (а это более 2,5 тыс. учреждений образования) готовятся к новому учебному году. Преображаются учебные классы и коридоры, идет установка нового оборудования, благоустройство территорий и спортивных площадок. Паспорта готовности все учреждения образования страны должны получить до 20 августа.

Навести лоск к новому учебному году - такая задача стоит перед всеми учреждениями образования Беларуси. В одних освежают фасады и стены, обновляют мебель в классах, другие находятся в активной фазе глобальной реконструкции.

Олехновичская средняя школа является единственной в агрогородке, где проживают 2 тыс. человек. Масштабный апгрейд с обновлением фасада, заменой оборудования и благоустройством территорий здесь проводят впервые с момента открытия. Школе в 2025 году исполняется 50 лет.

Учебные классы и коридоры станут более просторными и светлыми, обновят и спортзал. Особое внимание уделено здоровому питанию школьников. Реконструкция затронет обеденный зал и пищеблок. Здесь закупили новое оборудование - духовой шкаф и посудомоечную машину.

Екатерина Трот, управляющая Молодечненским межотраслевым центром обеспечения деятельности бюджетных организаций:

"Заменили полностью все окна, то есть старые оконные блоки заменены на новые современные из ПВХ с замками и ручками для безопасности. Также у нас установлены новые энергосберегающие светильники. Что немаловажно, в этом году у нас предусмотрена установка шкафчиков для хранения мобильных телефонов в каждом учреждении".

В предвкушении старта учебного года находятся не только дети и родители, но и учителя. За новыми знаниями в обновленную школу 1 сентября придут почти 300 школьников не только из Олехновичей, но и из соседних 12 населенных пунктов.

Татьяна Сакович, заместитель директора Олехновичской средней школы Молодечненского района:

"Мы гордимся тем, что в нашей школе очень большое количество педагогов, которые проработали здесь порядка 25 лет. Есть в нашем учреждении также такие педагоги, которые в свое время окончили это же учреждение образования, а теперь вернулись уже в другом статусе и учат новое поколение детей".

Начать учебный год красиво планируют также в моледечненской гимназии № 10. Для начальной школы собирают современные удобные парты, а на турниках спортивной площадки подсыхает свежая краска. Акцент делается и на благоустройстве территории - новые цветники и кашпо украшают более 1 тыс. растений. В озеленении помогают и сами школьники.

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Наталья Богданович, заместитель директора гимназии № 10 г. Молодечно:

"У нас существует множество традиций, благодаря которым гимназия преображается. Выпускники гимназии высаживают аллею роз. Первоклассники участвуют в традиционной акции и тоже делают небольшие зеленые уголки".

Встречать учеников готовятся почти 500 школ и гимназий центрального региона в обновленном формате. В 4 из них идет масштабный капитальный ремонт. Запланировано также открытие двух новых школ в Фаниполе и Боровлянах.

Юрий Ларичев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2e73020-b7f0-45e5-8cdd-857e5ea30517/conversions/df148062-82ca-4891-84ac-6a86b14514cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2e73020-b7f0-45e5-8cdd-857e5ea30517/conversions/df148062-82ca-4891-84ac-6a86b14514cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2e73020-b7f0-45e5-8cdd-857e5ea30517/conversions/df148062-82ca-4891-84ac-6a86b14514cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2e73020-b7f0-45e5-8cdd-857e5ea30517/conversions/df148062-82ca-4891-84ac-6a86b14514cf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Ларичев, заместитель начальника Главного управления по образованию Миноблисполкома:

"Ежегодно большое внимание уделяется развитию материальной базы спортивных сооружений. В этом году у нас в области 29 школьных стадионов и 19 спортзалов подвержены ремонту".