От косметологии до нейрореабилитации: в Минске открылась выставка "Медицина и здоровье - 2026"

От косметологии до нейрореабилитации. Передовые решения в сфере здравоохранения, красоты и восстановительной медицины представлены на выставке "Медицина и здоровье - 2026" в Минске.

Основное внимание на выставке уделено трем ключевым направлениям

Более тридцати лет форум служит площадкой, объединяющей производителей, ученых и практикующих врачей. В этом году он собрал свыше 70 участников из Беларуси, России, Китая и Венгрии.

Основное внимание на выставке уделено трем ключевым направлениям: восстановительной, эстетической медицине и оздоровительному туризму: каждая страна демонстрирует свои достижения в этой сфере.

Выставка - это обширная образовательная программа



В частности, белорусские компании представляют инвалидные коляски, медицинскую мебель, оборудование для физиотерапии и ортопедии, аппараты ИВЛ - все новинки, которые уже используются в отечественной медицине.

Владимир Калевич, участник выставки "Медицина и здоровье - 2026": "Представляем новую коллекцию нашей профилактической обуви для детей и подростков, новые инвалидные кресла-коляски (активного и комнатного типа), а также модернизированные изделия - ходунки и велосипед. И другие средства реабилитации для детей с ДЦП".

Выставка - это не только экспозиционная часть, но и обширная образовательная программа: семинары, конференции, открытые форумы и презентации, охватывающие все три тематических направления.



Здесь каждый сможет узнать много нового, познакомиться с ведущими белорусскими врачами, посетить их мастер-классы, протестировать новейшее оборудование, так сказать опробовать все на месте.