От лифтов до машин-гигантов: как Госпромнадзор контролирует более 14 тыс. субъектов по всей стране

В 2026 году Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям отметил 70-тилетие. Это ведомство отвечает за безопасность на стройках, предприятиях и на всех объектах, связанных с промышленностью. Сегодня под их контролем находится более 14 тыс. субъектов.

В поле зрения - химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, системы газоснабжения и магистральный трубопроводный транспорт, теплоэлектростанции, а также металлургические и литейные производства.

Грузоподъемный фронт

Любая техника со временем может прийти в негодность, исключений в этом правиле нет. Чтобы знать состояние механизмов, их нужно регулярно проверять. На стройке инспектируют не только возводимые здания, но и технику, которая строит дома: поиск износа, контроль электроники, законность выполнения работ.

Грузоподъемные краны и строительные подъемники - самый частый повод для визита инспекторов Госпромнадзора на площадки. Только в Минске кранов больше 2 тыс. Каждый из них требует внимания.

Дмитрий Храповицкий, главный госинспектор отдела надзора Минского городского управления Госпромнадзора:

"Обследование грузоподъемных кранов проводится в соответствии с указом Президента, т. е. раз в 3 года. Но помогает нам участие мобильных групп. Более часто мы посещаем строительные объекты. Проводится осмотр самого грузоподъемного крана, подкранового пути в соответствии с требованиями правил и в соответствии с проектом производства работ. В случае выявления нарушений выдается предложение на приостановку владельцу крана до устранения нарушений".

"Нет такого крана, чтобы не было изъяна" - профессиональная поговорка механиков и крановщиков. Во время визита инспектор обязан проверить системы безопасности: ограничители грузоподъемности и грузового момента, анемометры, концевые выключатели. Концевые выключатели автоматически отключают электродвигатели крана, если тот дойдет до крайней точки, чтобы избежать аварии. Как только многотонная машина наезжает на устройство, двигатели отключаются.

Парки развлечений под надзором

Когда инспектор просит найти "розового слона", нужно выполнять требование, особенно, если в парке есть такой аттракцион. Техническое состояние и безопасность каруселей, качелей или горок - в ведении инспекторов Госпромнадзора. Весной перед началом сезона каждая игровая точка проходит обязательное техосвидетельствование. Летом проводится регулярная проверка.

Инспекторы вручную проверяют надежность замков, ремней безопасности, дуг и цепочек. Пассажир не должен случайно или намеренно открыть крепление во время движения. Проверяющие вправе смоделировать неисправность на карусели, например, отключение света, чтобы проверить квалификацию персонала. Оператор аттракциона должен быть готов к внезапному завершению поездки.

Татьяна Змитрович, главный госинспектор Минского городского управления Госпромнадзора:

"Перед тем, как проверить аттракцион, мы изучаем его руководство по эксплуатации. Каждый аттракцион уникален, имеет свои особенности и перед тем, как его проверять, мы должны понимать, что в нем нужно проверить. Обязательно проверяется ограждение, насаждения вокруг аттракциона, чтобы при движении аттракцион не касался деревьев. В зоне аттракциона не должно быть посторонних элементов, например, скамеек, стульев".

Только в Минске таких аттракционов 60. Эксперты также оценивают металлоконструкции: проверяют наличие трещин, коррозии, деформаций рам и опор. Смотрят также на критические узлы - состояние сварных, болтовых и шарнирных соединений.

Лифты как объекты повышенной опасности

Лифты также можно сравнить с аттракционом в парке. По сути, это запертая в глухой шахте вертикальная ракета. Из-за высокой концентрации технических рисков, связанных с перемещением пассажиров на большую высоту, и тяжести последствий в случае малейшего сбоя автоматики лифт считается потенциально опасным объектом. Чтобы "ракета" не превратилась в смертельный аттракцион, инспекторы устраивают подвесным кабинам настоящий технический допрос с пристрастием. Для них проверка - это не просто нажать на кнопку и прокатиться, а детективное расследование, где каждый датчик и трос проверяются на прочность. Под особым контролем находятся лифты в местах массового посещения.

Сергей Балыбин, ведущий госинспектор отдела надзора Минского городского управления Госпромнадзора:

"Процедура обслуживания идет с руководства по эксплуатации завода. Завод выпускает потенциально опасный объект, дает указания (как, что, когда и в каком объеме проверять). Если все это проводить, согласно руководству, то поломок немного".

Эскалаторы также считаются потенциально опасными объектами из-за постоянного движения механизмов и риска массового падения, а поэтому требуют тщательного мониторинга и проверки. Перед осмотром инспектор всегда проверяет документацию, оценивает физическое состояние и геометрию конструкций эскалатора, целостность настила ступеней, отсутствие сколов. Особое внимание уделяется зазорам между ступенями и фартуком балюстрады, чтобы туда не могло затянуть обувь или подол одежды.

Шагающий отвалообразователь - машина, которую нельзя останавливать

Самая большая машина Беларуси - шагающий отвалообразователь. Его длина составляет 150 м, масса - почти 600 т. Чтобы этот гигант мог выгребать тысячи тонн отработанных пород, он должен обладать отменным здоровьем, за которым следят инженеры "Беларуськалия" и инспекторы Госпромнадзора.

Екатерина Кулевская, главный госинспектор Солигорского межрайонного отдела Минского областного управления Госпромнадзора:

"Мы занимаемся обследованием опасных производственных объектов "Беларуськалия". Проверяем состояние технических устройств: все узлы, соединения, технические моменты".

Работающую машину инспекторы осматривают визуально, производство такого гиганта останавливать нельзя. Круглосуточно за состоянием агрегатов наблюдают датчики, вся информация от них поступает в диспетчерскую службу.

За сутки отвалообразователь производит около 30 тыс. т породы. Производство не должно останавливаться. Если машина ломается, начинает работу резервная. Машина перешагивает в другую часть террикона и начинает работать, не прекращая производство. Таким образом, работа идет 340 дней в году. Отвалообразователь, который стоит без работы, подвергается самому жесткому мониторингу и проверкам.

Срок службы подобных машин - 15-20 лет, но если техника работает исправно, ее работу могут продлить. Для этого также нужны специальные проверки.

Безопасность - это не статичная точка, а непрерывный, ежеминутный процесс. Каждое предписание или проверенный метр - это вклад в стабильность целой индустрии.