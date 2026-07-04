От лихих 90-х к порядку и процветанию: как улучшилась жизнь белорусов

35 лет для истории - это лишь миг, но для человека - это время становления, важный рубеж, открывающий период зрелости. Сегодня люди этого возраста - настоящие профессионалы своего дела. Их детство пришлось на непростые 90-е, а юность совпала с расцветом нашего государства.

Купить товар за "зайчики", очередь за продуктами по талонам, одежда из-за рубежа - большая роскошь. Сегодня эти воспоминания 35-летней давности кажутся кадрами из исторического кино. Но именно в таких декорациях делали свои первые шаги ровесники белорусской независимости.

Они помнят время пустых прилавков и бесконечных очередей, когда каждый товар был на вес золота. И они же стали свидетелями того, как на смену дефициту пришло современное изобилие.

Сейчас вместо борьбы за продукты и скудного выбора на полках наших магазинов представлен широкий ассортимент продукции отечественной производства.

Анна Шестак, начальник отдела рекламы интернет-магазина одежды:

"Многое изменилось, в том числе и в изобилии товаров. Я прекрасно помню времена, когда полки были пустоваты. Мы в детстве за вкусняшками бегали в мелкие магазины и ларьки. Сейчас в Беларуси много больших супермаркетов, современных магазинов, на полках изобилие товаров, что меня, конечно, очень радует, радует моих детей. Они мне задают вопросы: какие сладости были любимыми? Я им не могу даже ответить, потому что не было таких".

Антон Синковец, политический эксперт:

"Я помню, когда мне было лет 5-6, тогда родители ездили в Польшу, продавали за гроши товары, что-то там пытались закупать и привозить сюда. Выживал народ тяжело. Моя мама тоже ездила, хотя в это же время она работала на государственной работе, она медицинский работник, привозила оттуда первые сникерсы, баунти. И посмотрите сейчас, когда у нас есть наша "Коммунарка", наш "Спартак", не нужны нам никакие ни баунти, ни сникерсы".

Спустя 35 лет абсолютно каждый белорус может сходить в магазин и набрать ту продовольственную корзину, которую пожелает. Люди этого поколения помнят еще, как маленькие, едва работающие предприятия превратились в мощные промышленные гиганты, известные на весь мир - МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ. Как изменилась жизнь белорусов, говорят цифры. К примеру, средняя заработная плата с 65 долларов в 1995 году выросла до эквивалента почти в 1000 долларов в наши дни. А гиперинфляция, которая в середине 90-х превышала 800 %, сегодня снижена до 7 %. О том, как улучшилась жизнь белорусов от распада Советского Союза до сегодняшних дней, можно говорить много. Самое главное - этот исторический рывок стал возможен благодаря стратегическим решениям и твердой политике нашего Президента.