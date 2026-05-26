От люков до бордюров: как в Бресте превращают старый пластик в стройматериалы

В Бресте наладили производство стройматериалов из старого пластика. Тысячу тонн в день - ровно столько выпускает новая линия готовой продукции: от плитки до люков. Для перспективного производства на мусороперерабатывающем заводе построили отдельный цех.

Мощное оборудование уже показало себя в работе, а полученные результаты переработки - с заявкой на конкуренцию с бетонным аналогом.

Экономно и экологично. Такой принцип стоял во главе идеи, которая нашла продолжение здесь. Если раньше старый пластик свозили на полигон твердых коммунальных отходов, то теперь это первая по значимости составляющая при производстве стройматериалов.

Никита Щегельский, мастер участка Брестского мусороперерабатывающего завода:

"В первом бункере у нас засыпается песок, поступает уже в дальнейшем на ленту, сушится. После сушки он перетекает на ленту, которая транспортирует его на мешалку, пропорции: 40 песка - 60 сырья".

Полученная масса плавится при температуре 250 градусов. И только потом раскаленная пластилиновая основа попадает в работу к мастерам. На этом этапе важна ювелирная точность.

Например, получаемую миниатюрную плитку можно широко использовать при проведении капитальных ремонтов в городе. Есть и внушительные образцы: широкоформатная - садовая, а еще люки. Пока продукция только в темном цвете, но вариации возможны.

В этом цехе выпускают до 350 готовых изделий в час. Из переработанного пластика делают не только плитку и бордюры, но и детали инженерных коммуникаций. И даже этот перечень изделий планируют расширять. Например, в проработке искусственные неровности для дорожной сети.

Готовят пресс-формы и для дорожных разделителей. Вариантов много, главное: после экологичного и экономического плюсов - конкурентоспособность на строительном рынке. По многим параметрам полимерпесчаные стройматериалы превосходят привычные бетонные.

Анна Крейдич, начальник отдела Брестского мусороперерабатывающего завода:

"По характеристикам продукция более влагоустойчива - то есть она зимой скользить не будет, не будет впитывать воду. И, конечно же визуальная составляющая - она ничем не уступает бетонной".