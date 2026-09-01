От микроскопа до молекулярной кухни: как дополнительное образование отвечает на запросы молодежи

Система дополнительного образования детей и молодежи меняется вместе с запросами нового поколения: сегодня недостаточно просто занять свободное время - занятия должны давать компетенции, результат и возможность действовать самостоятельно. Об этом рассказала директор Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Елена Онуфрович в "Актуальном интервью".

По ее словам, система стремится успевать за изменениями в жизни молодых людей. "Время движется, и система развивается, она как бы стремится за теми изменениями, которые происходят с нашей молодежью. Потому что раньше, когда ребята ходили в кружки, это была просто занятость, просто свободное время. Но сегодня востребованы занятия, которые дают дополнительные компетенции, дополнительные знания. Они должны быть сильно направлены на мотивацию, на результат", - обозначила директор Национального центра дополнительного образования детей и молодежи.

Елена Онуфрович:

"Новое поколение молодежи - это не те, кто придет просто слушать лекцию. Они хотят сами действовать, сами участвовать в процессе. И, конечно, хотят очень быстрые результаты. Они хотят получать какие-то лайки, звездочки. Поэтому сейчас в системе дополнительного образования происходит своеобразная трансформация. Мы отвечаем на вызовы детских запросов. И все наши программы, кружки должны быть такими же динамичными, современными, интересными".

Она подчеркнула, что молодежь, выросшая с гаджетами, ждет современных форматов обучения: "Не просто посмотреть в микроскоп на частичку, атом изучить, а оказаться на леднике, поучаствовать в какой-то работе онлайн-лаборатории и изобрести что-то. Побыть на занятиях, где проходит изучение молекулярной кухни, и приготовить молекулярные блины. Вот это их интересует".

При этом традиционные ценности в дополнительном образовании сохраняются, но подаются по-новому. "И, конечно, мы не отбрасываем любовь: природа, любовь к родной земле, изучение земли с использованием современных гаджетов, современных VR-технологий. Мы стремимся быть для каждого ребенка интересными", - заключила Елена Онуфрович.