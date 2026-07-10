От Москвы до Шарм-эль-Шейха: гендиректор Нацаэропорта "Минск" назвал самые популярные рейсы

Национальный аэропорт Минск уже 43 года связывает сердца и города. Сколько за историю существования воздушной гавани было перевезено пассажиров, а также какие полетные направления находятся среди популярных, рассказал генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин в "Актуальном интервью".

Аэропорт начинал работу уже с постоянным ростом. Первая цифра - 1,2 млн пассажиров - установлена в 1992 году. С распадом СССР трафик начал сокращаться, и в 2000-х годах количество пассажиров в год составило порядка 400 тыс. К 2008 году рост стали фиксировать вновь. Именно в этом году нацаэропорт вернулся к цифре 1 млн. В 2019 году гавань обслужила рекордные свыше 5 млн пассажиров.

"После 2019 года с ковидом опять случился спад, пассажиропоток упал до уровня 1,9 млн человек. Мы его благополучно пережили и дальше потихоньку каждый год прирастали, и по результатам 2025-го мы практически достигли планку 3 млн пассажиров. В 2026 году динамика показывает устойчивый прирост, поэтому планируем превзойти планку в 3 млн", - поделился намерениями собеседник.

Владимир Череухин

Безусловно, дали толчок к наращиванию пассажиропотока дальнемагистральные рейсы и запуск полетов во Вьетнам, Китай, Шри-Ланку, Таиланд. Благодаря этому изменилось все - и направление, и как таковой образ пассажира. По словам гендиректора Национального аэропорта Минск, ранее человек совершал деловые поездки, летал в гости к родственникам, то сейчас стал искать что-то новое, экзотическое, желает посмотреть новые страны, ощутить, как живет Азия и попробовать восточную кухню.

"Что касается популярных направлений, то ими остается Москва, Санкт-Петербург, Тбилиси, Ташкент, Дубай, Стамбул. Среди чартерных - классические Шарм-эль-Шейх, Хургада и Анталья в летний период", - подытожил Владимир Череухин.

Главное фото: magnific.com