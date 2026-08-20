От острога до туристического бренда: как Пищаловский замок обретает вторую жизнь

Пищаловский замок возвращается городу. Большая реконструкция развернулась на территории бывшего СИЗО N 1. О тайнах белорусской Бастилии, которых вы не найдете в учебниках.

Минский тюремный острог - один из самых охраняемых замков на территории Беларуси. Его легенду начали писать в конце 1824 года. Пищаловский замок расположился на вершине Романовского холма, где ютилась городская беднота. Два века белорусская Бастилия была скрыта от посторонних глаз.

Сергей Рындин, заместитель директора Национального исторического архива Беларуси:

"На этом плане, который датируется серединой XIX века, мы видим очень схематическое изображение Пищаловского замка. Здесь представлена улица, у которой он был построен. Улица тогда называлась Загородная".

Минский тюремный замок получил имя от богатого дворянина, происходившего из Оршанского повета, Рудольфа Пищалло. Выиграв публичные торги, он дал обязательство сдать проект раньше и сэкономить на строительстве. Обещание Пищалло, конечно, сдержал, но вот спешка при возведении тюремного замка уже через пару лет дала первые трещины.

Алексей Хотеев, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

"За полгода, примерно в конце 1824 года, этот тюремный замок был закончен. Но понятно, что спешка сказалась на качестве, впоследствии неоднократно приходилось здание ремонтировать. В конечном счете с суммами на ремонт стало дороже, чем составляла сметная стоимость".

Вокруг тюремного острога ходит немало легенд. Одна из таких - о грозе буржуазии Феликсе Дзержинском, который якобы единственный смог бежать из замка. Конечно, неприступный фасад белорусской Бастилии был достаточно суров, но побеги из минской тюрьмы случались регулярно на протяжении всего XIX века. Да и методы были самые изощренные, одним подкупом не обходились. В ход шло все: от разбора кирпичной кладки до подделки документов. К слову, в то время многие камеры даже не запирались на ключ.

А вот что касается Железного Феликса, его пребывание в Минской тюрьме было недолгим, Пищаловский замок стал для него пересыльным пунктом на бесконечном пути.

Евгения Стальмахова, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

"Дзержинский здесь не провел много времени, он проходил здесь этапом на место своего заключения".

Как ни странно, именно там, под конвоем, рождалась классика. В 1864 году в статусе заключенного оказался "бацька беларускай драматургіі" Винцент Дунин-Марцинкевич, а в 1908 году в этих же застенках свой срок отбывал и национальный кумир Константин Мицкевич, который к тому времени уже подписывал свои произведения под звучным псевдонимом. Якуб Колас отбывал срок за участие в нелегальном учительском съезде, в Пищаловском замке работал библиотекарем и даже поваром.

Евгения Стальмахова, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

"Колас приводит очень интересную заметку о том, как он был вынужден в тюрьме прятать стихи. Так, например, когда проходили обыски в камерах, когда кого-то приводили надзиратели, он быстренько прятал все написанное. Он как-то раздобыл письменные средства и занимался творчеством. Он прятал их себе на грудь, прижимал бородой (у него была уже такая хорошая борода) и этой бородой прикрывал все написанное".

Спустя два века Пищаловский замок возвращает свое сердце родному городу. Теперь на карте Минска появится новый туристический объект. Сейчас главная задача для строителей - сохранить фундамент и вернуть фасадам сооружений исторический облик. Уже снесено 17 ветхих зданий, которые не прошли проверку временем и не представляют исторической ценности, - это новоделы XX века.

Александр Яцко, директор предприятия "Минская спадчына":

"Исходя из исторических справок, сразу же после строительства были большие проблемы с этими зданиями. Они построены с определенными нарушениями технологий, но с последствиями этого приходится нам работать уже сейчас".

К слову, до сегодняшних дней все тайны Пищаловского замка разгадать так и не удалось. Например, некоторые исследователи все еще верят в наличие потайных коридоров, которые вели от замка прямо в город. Художественный вымысел или истина, скрытая от глаз, исследователям все еще предстоит узнать. А вот кто все-таки сможет докопаться до истины, пока остается загадкой.