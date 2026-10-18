От отходов к удобрениям: терриконы Солигорска предложили использовать для повышения урожайности

Научный эксперимент проводят над остатками после добычи калийной руды - Солигорские горы-терриконы могут стать удобрением для улучшения роста сельхозкультур. Пока ученые и аграрии провели испытания на полях с кукурузой.

Вопрос о применении шламов - отходов производства одного из флагманов белорусской промышленности "Беларуськалия" - возник еще в 1960-х годах, ведь эти "инстаграмные" горы - терриконы - по сути занимают огромную площадь, поэтому ее можно отдать под сельское хозяйство.

Грамотно использовать вторичный продукт переработки - смесь остатков минералов и глины - задача со звездочкой. В Великобритании и Бразилии, например, отходы погружают на дно океана, в некоторых странах ими заполняют пустующие шахты.

В Германии - на законсервированных шламохранилищах пробуют выращивать скверы, а белорусский подход может стать еще более прикладным. Глава государства предложил провести эксперимент с внесением шламов в почву для выращивания кукурузы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Кто-то мне из ученых сказал, что в этих горах еще до 15-30 % калия, то есть полезных веществ. Но все же из руды не возьмешь, оно остается. Но если там до 30 % калия, может быть, вот на таких горках, где никакого плодородия, надо вносить это. Провести этот научно-практический, как я его называю, эксперимент".

В хозяйстве "Острошицкий Городок" агрокомбината "Дзержинский" под эксперимент с удобрениями выделили около 1 га обедненной почвы на возвышенности под посев кукурузы на зерно.

Агрономы разделили площадь на 6 отдельных участков. И на каждый внесли свой микс удобрений. К классике из торфа добавили немного калийной смеси из шламов. Созревшие початки показали неожиданный результат.

Александр Юргевич, директор филиала "Острошицкий Городок" агрокомбината "Дзержинский":

"По предварительным и визуальным наблюдениям лучшие показатели мы увидели на 5-6 элементарном участке с применением торфа, пометного компоста и галитового шлама. Мы видим, что початок полностью сформирован: 14 рядков в початке, 40-41 зерно в одном рядке и всего 560 зерен в одном початке - это очень хороший результат. Где-то в среднем урожайность кукурузы на этом элементарном участке будет составлять около 140 ц/га".

Самые крупные, налитые початки, насыщенные белком и энергией на участке были там, где галитные удобрения смешали с торфом и пометным компостом. Осталось разобраться со шламами в чистом виде в качестве удобрения. Нанесут они почве вред или, наоборот, сработают еще эффективнее. С этим аграриям и почвоведам предстоит разобраться.

"Я вижу разницу. Когда вообще не вносили - урожайность слабая, а тут внесли с компостом шлам. А мне надо чисто узнать, что дает шлам, поэтому надо третий вариант и побольше кусок поля взять - не 0,5-1 га, а 5-7 га хотя бы, чтобы мы видели", - заявил белорусский лидер.

Теперь разложим формулу галитных удобрений по элементам. Исследования полезности для сельского хозяйства этого вещества совместно с "Беларуськалием" ведут ученые Национальной академии наук. В основе шламов - глина и калий. Такой состав может помочь сформировать плодородный слой на сухих песчаных почвах.

"Примерно 70 % глины (причем структурированная глина после всех способов переработки) содержит примерно 10 % калия, 14-15 % хлорида натрия, микроэлементы и так далее. Токсикологический анализ показывает, что токсичных веществ нет. Просматриваем направление, как все-таки нам хорошие продукты, которые сейчас называются "отходы", но я бы их назвала "побочные продукты", использовать", - пояснила заведующая лабораторией Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Елена Воробьева.

Значит, "марсовые поля" под Солигорском в теории могут уменьшиться, а продукт переработки пойдет в дело. В этой сфере есть также экспортная перспектива.

Александр Ратько, заместитель директора Института общей и неорганической химии НАН Беларуси:

"Речь идет о вновь заявленном белорусско-китайском проекте. Мы его заявили недавно совместно с коллегами из Китая. Сейчас идет процесс экспертизы с белорусской стороны. Он уже завершен. Посвящен он будет именно получению полезных продуктов из глинисто-солевых шламов. А интерес китайских коллег заключается в том, что они готовы и технологию, и готовый продукт у нас уже приобретать. В принципе, можем выходить на экспорт с этими продуктами".

В этот период года важно заготовить кормовую базу в нужном объеме и даже с запасом. Кукуруза в этом - ресурс с максимальной энергетической ценностью. Качеству ее роста аграрии уделяют особое внимание. Так, в Минской области на зерно в этом сезоне запланировано собрать более 500 тыс. т, а на силос - 4,5 млн т.

Сергей Примаченко, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"В целом, мы особое внимание уделяем качеству корма, потому что мы прекрасно понимаем, что и продуктивность животных, и их состояние, и в последующем получение среднесуточных привесов производства молока зависит непосредственно от качества корма. Большое внимание уделяем качеству уборки кукурузы на силос и на зерно. У нас два способа заготовки зерновой группы - это, прежде всего, кукуруза, которая у нас идет на сушильные комплексы, дорабатывается, и плющение, дробление именно в рукава. Ежедневно мы молотим более 20 тыс. т".

Кроме кукурузы делают ставку и на сою, чтобы добавить в рацион животных еще больше белка. Так, аграрии хозяйства "Гастелловское" Минского района расширили в 2026 году площади для выращивания сои. Экономической выгоды достигают тоже опытным путем.

"Соя высохла сама, без десикации. Протеин на сегодняшний момент, сколько мы проверяли, в районе 40-41 % - это довольно-таки хороший результат. Как показывает практика, спрос в Беларуси, соя набирает темпы", - отметил представитель компании по выращиванию овощей Александр Кончиц.

Главная цель таких экспериментов - помочь аграриям "выжать" максимум пользы из каждого квадратного метра земли, не допустить потерь. С этого начинается продовольственная безопасность.